Kylian Mbappé - Zinedine Zidane : La relation est confirmée, «il y a une petite histoire commune» 

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps laissera son poste de sélectionneur. Ce dernier a déjà annoncé son départ depuis plusieurs mois et Zinédine Zidane devrait être, sauf grosse surprise, son successeur. Cela pourrait alors donner une association assez alléchante entre l’ancien milieu offensif et Kylian Mbappé, surtout qu’une petite histoire commune lie déjà les deux hommes.
Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une compétition attendue par beaucoup, mais peut-être pas totalement par Didier Deschamps. En effet, après cette CDM, le sélectionneur de l’équipe de France quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France. Pour le moment rien n’est encore officiel, mais le nom de son potentiel successeur est connu de tous.
Zidane pour l’après Deschamps
Remplacer Didier Deschamps ne sera pas si simple, mais la FFF aurait déjà trouvé le profil idéal. Sauf énorme revirement de situation, c’est Zinédine Zidane qui devrait devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Une belle récompense pour l’ancien coach du Real Madrid qui a déjà affirmé plusieurs fois son envie de prendre la tête des Bleus. Toutefois, aucune annonce officielle ne devrait tomber avant la Coupe du monde.
Mbappé pourrait retrouver Zinédine Zidane
Forcément, l’idée que Zinédine Zidane devienne le prochain sélectionneur de l’équipe de France plait à beaucoup de monde. Le possible duo formé avec Kylian Mbappé est très alléchant sur le papier, d’autant plus que les deux hommes ont déjà une petite histoire commune, comme l’a dévoilé Wilfried Mbappé dans l’émission C à Vous. « Il y a une belle relation entre mon fils et Zinedine Zidane ? Oui, il y a une petite histoire commune. C’est lui qui l’a accueilli à Madrid à 13 ans quand il passait un test ? Oui bien sûr. Kylian, il faut savoir que quand il est petit, c’est un électron libre, il fait beaucoup de boucan. Quand ce Monsieur ouvre la porte, il n’y a plus rien qui sort… » Dans quelques mois, l’ancien milieu offensif et l’attaquant madrilène pourraient donc de nouveau être réunis.