Kylian Mbappé - Zinedine Zidane : La relation est confirmée, «il y a une petite histoire commune» 

Après la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps laissera son poste de sélectionneur. Ce dernier a déjà annoncé son départ depuis plusieurs mois et Zinédine Zidane devrait être, sauf grosse surprise, son successeur. Cela pourrait alors donner une association assez alléchante entre l’ancien milieu offensif et Kylian Mbappé, surtout qu’une petite histoire commune lie déjà les deux hommes.

Dans quelques mois aura lieu la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Une compétition attendue par beaucoup, mais peut-être pas totalement par Didier Deschamps. En effet, après cette CDM, le sélectionneur de l’équipe de France quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France. Pour le moment rien n’est encore officiel, mais le nom de son potentiel successeur est connu de tous.

🚨🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗘𝗟 ! 𝗟𝗘 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗗𝗨 𝗦𝗨𝗖𝗖𝗘𝗦𝗦𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗗𝗘𝗦𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗦 (Zidane normalement) 𝗦𝗘𝗥𝗔 𝗘𝗡 𝗧𝗨𝗥𝗤𝗨𝗜𝗘 🌋🇹🇷 !



Pas évident.



📅 🇹🇷 - 🇫🇷 (25 septembre)

📅 🇧🇪 - 🇫🇷 (28 septembre)

📅 🇫🇷 - 🇮🇹 (2 octobre)

📅 🇫🇷 - 🇧🇪 (5 octobre)

📅… pic.twitter.com/7QSIAFnHzO — BeFootball (@_BeFootball) February 13, 2026

Zidane pour l’après Deschamps Remplacer Didier Deschamps ne sera pas si simple, mais la FFF aurait déjà trouvé le profil idéal. Sauf énorme revirement de situation, c’est Zinédine Zidane qui devrait devenir le prochain sélectionneur de l’équipe de France. Une belle récompense pour l’ancien coach du Real Madrid qui a déjà affirmé plusieurs fois son envie de prendre la tête des Bleus. Toutefois, aucune annonce officielle ne devrait tomber avant la Coupe du monde.