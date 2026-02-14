Kylian Mbappé «au bord des larmes» à cause d'un grand nom du PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avant de rejoindre le PSG contre 180M€ en 2017, Kylian Mbappé a effectué ses débuts professionnels du côté de l’AS Monaco. Quelques mois avant de signer en faveur du club parisien, le jeune prodige s’était heurté à un grand nom de l’équipe parisienne en finale de la Coupe de la Ligue, et avait été très touché par ce dernier. Explications.

Faisant partie des meilleurs joueurs du monde désormais, Kylian Mbappé a connu son lot de matchs compliqués, notamment à ses débuts en professionnel. Si le petit prodige n’a pas mis énormément de temps à briller sous les couleurs de l’AS Monaco avec notamment des prestations de hautes volées en Ligue des Champions, Mbappé a souffert lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2017.

Kylian Mbappé's goal vs. Valencia means he's scored in six straight Real Madrid games 💪 pic.twitter.com/zxiq8W0DtG — B/R Football (@brfootball) February 8, 2026

Mbappé marqué par Thiago Silva en 2017 Le club monégasque avait alors sévèrement chuté face au PSG d’Unaï Emery (1-4). Un coup dur pour les partenaires de Danijel Subasic, l’iconique gardien croate de l’époque à Monaco. Quelques semaines plus tard, le portier monégasque révélera devant la presse à quel point le duel sur ce match avec Thiago Silva, alors capitaine du PSG, avait durement marqué le jeune Kylian Mbappé.