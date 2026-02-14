Kylian Mbappé «au bord des larmes» à cause d'un grand nom du PSG ?

Avant de rejoindre le PSG contre 180M€ en 2017, Kylian Mbappé a effectué ses débuts professionnels du côté de l’AS Monaco. Quelques mois avant de signer en faveur du club parisien, le jeune prodige s’était heurté à un grand nom de l’équipe parisienne en finale de la Coupe de la Ligue, et avait été très touché par ce dernier. Explications.
Faisant partie des meilleurs joueurs du monde désormais, Kylian Mbappé a connu son lot de matchs compliqués, notamment à ses débuts en professionnel. Si le petit prodige n’a pas mis énormément de temps à briller sous les couleurs de l’AS Monaco avec notamment des prestations de hautes volées en Ligue des Champions, Mbappé a souffert lors de la finale de la Coupe de la Ligue 2017.
Mbappé marqué par Thiago Silva en 2017
Le club monégasque avait alors sévèrement chuté face au PSG d’Unaï Emery (1-4). Un coup dur pour les partenaires de Danijel Subasic, l’iconique gardien croate de l’époque à Monaco. Quelques semaines plus tard, le portier monégasque révélera devant la presse à quel point le duel sur ce match avec Thiago Silva, alors capitaine du PSG, avait durement marqué le jeune Kylian Mbappé.
« Mbappé était très triste, au bord des larmes »
« Thiago Silva n'a pas lâché Mbappé de la première à la dernière minute. C'était dur, il avait la rage et voulait détruire sa confiance. Dans le vestiaire, on a vu que Mbappé était très triste, au bord des larmes. Il a sombré, on était désolé pour lui. Je l'ai réconforté, je lui ai dit que tout le monde avait vu à quel point il était fort et que cela continuerait pour lui. Nous sommes tous passés à travers ce soir-là. Il s'en remettra », a ainsi confié Danijel Subasic. Si Thiago Silva avait donc marqué le jeune Mbappé, ce dernier rejoindra le PSG quelques mois plus tard, et évoluera durant trois ans aux côtés du défenseur brésilien…