PSG : En plein scandale, cette déclaration d’Al-Khelaïfi va faire (beaucoup) parler…

Au cours des derniers jours, une affaire autour du football français commence à se transformer en scandale. Ligue 1 + tenait en effet un accord avec la FIFA pour la diffusion de la Coupe du monde 2026 cet été. Mais BeIN Sports, chaîne présidée par Nasser Al-Khelaïfi, a raflé les droits tardivement. Le président du PSG lui, s’est exprimée à ce sujet ce jeudi, et cela devrait faire parler. Explications.

Il s’agit d’une terrible nouvelle pour Ligue 1 +. La chaîne diffusant le championnat de France avait réussi un énorme coup en voyant son offre pour la diffusion de la Coupe du monde 2026 sur ses antennes être acceptée par la FIFA. Cependant, BeIN Sports, qui a diffusé toutes les éditions du mondial depuis son arrivée en France en 2012, a finalement formulé une offre supérieure, poussant la FIFA à revoir sa décision et finalement accorder les droits à la chaîne présidée par Nasser Al-Khelaïfi, également président du PSG.

Gros coup dur pour la LFP à cause de BeIN Sports Directeur général de LFP Media, Nicolas de Tavernost souhaiterait désormais quitter son poste, et ce mercredi, a fait part de sa colère suite à ce revirement de situation : « Nous avions réussi un coup médiatique et marketing formidable en obtenant les droits de la Coupe du monde aux Etats Unis pour la chaîne Ligue 1+. Nous avions gagné la compétition à la loyale. J’ai un contrat signé. La FIFA a accepté notre prix, puis a relancé les enchères. C’est la première fois qu’elle agit de cette manière. C’est donc qu’elle l’a fait sur intervention. Je demande une réforme de la gouvernance du foot français. Il me faut le soutien des présidents des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Et celui du Paris SG, le premier club d’Europe aujourd’hui, et de ses dirigeants », a confié ce dernier à RMC Sport.