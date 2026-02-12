Zinedine Zidane annonce ses deux joueurs préférés au PSG !

Depuis la saison dernière, le PSG éclabousse de sa classe la planète football. Après avoir réalisé un quadruplé historique en 2024-2025, le club emmené par Luis Enrique va tenter de remporter une deuxième Ligue des Champions de rang cette année. Interrogé, Zinedine Zidane a dévoilé le nom des deux joueurs du PSG qui l'impressionnaient le plus.
Lors de la saison 2024-2025, le PSG de Luis Enrique a presque tout gagné. Auteur d'un exercice époustouflant, le club de la capitale a réalisé un quadruplé historique. En effet, la bande à Ousmane Dembélé a remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la toute première Ligue des Champions de son histoire. En guise de cerise sur le gâteau, le PSG est passé tout près de soulever la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, l'écurie rouge et bleu s'est inclinée en finale contre l'Inter.
Zidane est bluffé par ces deux joueurs du PSG
Après une saison presque parfaite, le PSG est reparti sur des très bonnes bases en 2025-2026. Si les Parisiens ont été éliminés prématurément en Coupe de France, ils sont toujours en course en Ligue 1 et en Ligue des Champions, et ils ont remporté à la fois la Supercoupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale. Avant de savoir si le PSG raflera une deuxième Coupe aux Grandes Oreilles de suite, Zinedine Zidane s'est prononcé sur l'effectif de Luis Enrique. En particulier sur les deux joueurs parisiens qui l'impressionnent.
«lIs ne perdent jamais le ballon»
Lors d'un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport en octobre dernier, Zinedine Zidane n'a pas tari d'éloges à l'égard de Vitinha et de Joao Neves, deux des trois milieux de terrain titulaires du PSG depuis de longs mois. « Les joueurs en activité qui m'impressionnent le plus ? Joao Neves et Vitinha, ils ne perdent jamais le ballon », a avoué le Ballon d'Or 98.