Zinedine Zidane annonce ses deux joueurs préférés au PSG !

Amadou Diawara

Depuis la saison dernière, le PSG éclabousse de sa classe la planète football. Après avoir réalisé un quadruplé historique en 2024-2025, le club emmené par Luis Enrique va tenter de remporter une deuxième Ligue des Champions de rang cette année. Interrogé, Zinedine Zidane a dévoilé le nom des deux joueurs du PSG qui l'impressionnaient le plus.

Lors de la saison 2024-2025, le PSG de Luis Enrique a presque tout gagné. Auteur d'un exercice époustouflant, le club de la capitale a réalisé un quadruplé historique. En effet, la bande à Ousmane Dembélé a remporté à la fois la Ligue 1, le Trophée des Champions, la Coupe de France et la toute première Ligue des Champions de son histoire. En guise de cerise sur le gâteau, le PSG est passé tout près de soulever la Coupe du Monde des clubs. Toutefois, l'écurie rouge et bleu s'est inclinée en finale contre l'Inter.

Zidane fait ses adieux : Son partenaire sous le choc, «ils ne m’ont pas cru...» https://t.co/C1uWj4p9xF — le10sport (@le10sport) February 12, 2026

Zidane est bluffé par ces deux joueurs du PSG Après une saison presque parfaite, le PSG est reparti sur des très bonnes bases en 2025-2026. Si les Parisiens ont été éliminés prématurément en Coupe de France, ils sont toujours en course en Ligue 1 et en Ligue des Champions, et ils ont remporté à la fois la Supercoupe d'Europe et la Coupe Intercontinentale. Avant de savoir si le PSG raflera une deuxième Coupe aux Grandes Oreilles de suite, Zinedine Zidane s'est prononcé sur l'effectif de Luis Enrique. En particulier sur les deux joueurs parisiens qui l'impressionnent.