«Homophobe, raciste, sexiste» : Le clash entre Booba et un journaliste après PSG-OM

Dimanche soir, le PSG a accueilli l'OM au Parc des Princes. Avant de profiter de ce Classique, les spectateurs présents au Parc des Princes ont pu assister à un show de Booba. Mais voilà que ça n'a clairement pas été au goût de tout le monde. La présence du rappeur a suscité certaines critiques, de quoi même aboutir à un clash entre Booba et un journaliste.
On a eu le droit à un invité spécial pour ouvrir le bal du match entre le PSG et l'OM dimanche soir au Parc des Princes. En effet, comme ça a pu être le cas par le passé avec SDM, c'est Booba qui a fait un show de quelques minutes pour faire monter la température avant ce Classique. Une prestation qui n'a pas forcément fait l'unanimité.
« Moi, je ne veux pas voir ça dans un stade »
Certains n'ont clairement pas été ravi de voir Booba se produire avant le match entre le PSG et l'OM. Ça a notamment été le cas de Stéphane Pauwels. C'est ainsi que sur le plateau de LN24, le journaliste n'a pas mâché ses mots pour exprimer sa colère à propos de la présence de Booba au Parc des Princes : « Le PSG a joué ce week-end contre Marseille et regardez bien, ça c'est Booba, c'est un chanteur avec un Fuck Marseille sur son chapeau. Ça m'a rendu dingue. Donc on demande d'aller au stade, de ne pas créer de polémique. Ça, ce n'est pas être supporter. Le but ce n'est pas d'attaquer Booba. Vous avez déjà écouté les paroles de Booba ? C'est homophobe, raciste, sexiste. Moi, je ne veux pas voir ça dans un stade, je veux voir des vrais artistes qui chantent ».
« Après on demande à nos enfants d'avoir des valeurs du sport... »
Stéphane Pauwels ne s'est pas arrêté là, balançant ensuite à propos de Booba : « Excusez-moi, il a 49 ans le Booba... Il se comporte comme un petit jeune wesh wesh de 20 ans. Il va t'expliquer nique ta mère... Mais comment est-ce possible ? Après on demande à nos enfants d'avoir des valeurs du sport, de bien se comporter à l'entraînement, de saluer leur entraîneur, de bien s'habiller, de ne pas être obscène. Et on vient nous mettre un balochard pareil qui vient d'une vulgarité sans nom. Je suis désolé, mais ça m'interpelle ». Forcément, cette séquence n'est pas passée inaperçue. Enormément partagée sur les réseaux sociaux, elle est arrivée jusqu'aux oreilles de Booba. Ce dernier s'est alors contenté de répondre sur X, « 5-0 », rappelant ainsi le score de ce PSG-OM.