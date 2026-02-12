«Homophobe, raciste, sexiste» : Le clash entre Booba et un journaliste après PSG-OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche soir, le PSG a accueilli l'OM au Parc des Princes. Avant de profiter de ce Classique, les spectateurs présents au Parc des Princes ont pu assister à un show de Booba. Mais voilà que ça n'a clairement pas été au goût de tout le monde. La présence du rappeur a suscité certaines critiques, de quoi même aboutir à un clash entre Booba et un journaliste.

On a eu le droit à un invité spécial pour ouvrir le bal du match entre le PSG et l'OM dimanche soir au Parc des Princes. En effet, comme ça a pu être le cas par le passé avec SDM, c'est Booba qui a fait un show de quelques minutes pour faire monter la température avant ce Classique. Une prestation qui n'a pas forcément fait l'unanimité.

Pierre Ménès et Daniel Riolo sont d'accord : Voilà le joueur qu'il faut au PSG (et il joue en Ligue 1) https://t.co/ANwnKNKlmT — le10sport (@le10sport) February 12, 2026

« Moi, je ne veux pas voir ça dans un stade » Certains n'ont clairement pas été ravi de voir Booba se produire avant le match entre le PSG et l'OM. Ça a notamment été le cas de Stéphane Pauwels. C'est ainsi que sur le plateau de LN24, le journaliste n'a pas mâché ses mots pour exprimer sa colère à propos de la présence de Booba au Parc des Princes : « Le PSG a joué ce week-end contre Marseille et regardez bien, ça c'est Booba, c'est un chanteur avec un Fuck Marseille sur son chapeau. Ça m'a rendu dingue. Donc on demande d'aller au stade, de ne pas créer de polémique. Ça, ce n'est pas être supporter. Le but ce n'est pas d'attaquer Booba. Vous avez déjà écouté les paroles de Booba ? C'est homophobe, raciste, sexiste. Moi, je ne veux pas voir ça dans un stade, je veux voir des vrais artistes qui chantent ».