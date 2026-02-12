Zidane fait ses adieux : Son partenaire sous le choc, «ils ne m’ont pas cru...»

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Après la Coupe du monde 2026 sur laquelle le rideau tombera dans le New Jersey le 19 juillet prochain, Zinedine Zidane devrait sauf énorme revirement de situation prendre les rênes de l’équipe de France à la place de Zidane. Un retour sur le devant de la scène pour l’entraîneur qui n’a plus été en activité depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Des « adieux » qu’il a fait à plusieurs reprises. Un proche raconte.

Il y a bientôt 20 ans, Zinedine Zidane mettait le point final à une carrière longue de 18 saisons. En tant que joueur, « Zizou » a tout connu. De ses débuts à Cannes avant de confirmer aux Girondins de Bordeaux et de briller à l’étranger à la Juventus ainsi qu’au Real Madrid . Après différents échecs en Coupe UEFA ainsi qu’en Ligue des champions , Zidane mettait un terme à sa malédiction en finale en 2002 à Glasgow grâce à sa volée gagnante contre le Bayer Leverkusen (2-1).

«Je voulais simplement te dire merci et c’était un honneur de jouer avec toi pendant trois ans»

A la Casa Blanca, Zinedine Zidane s’est trouvé dans un vestiaire de Galactiques avec Luis Figo, Ronaldo, Roberto Carlos ainsi que David Beckham pour ne citer qu’eux. Comme l’icône du football anglais le dévoilait dans son documentaire Netflix sorti en 2023, c’est le champion du monde 98 au terme d’un quart de finale de Ligue des champions en 2003 qui avait planté la graine dans la tête de Beckham de le rejoindre au Real Madrid. Puis, après trois années de collaboration, est venu le moment des adieux pour Zidane au printemps 2006 au Santiago Bernabeu. En interview il y a quelques années de cela, David Beckham racontait cet épisode qu’il chérit encore à ce jour.

« Le jour avant son dernier match au Bernabeu, nous étions dans les vestiaires. Et il n’y avait que lui et moi. Il est venu me voir, s’est assis, et m’a dit : « Je voulais simplement te dire merci et c’était un honneur de jouer avec toi pendant trois ans ». J’étais.. pffff. Le fait qu’il me dise ça a été l’un des plus grands moments de ma carrière et de ma vie ».