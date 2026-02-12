Zinedine Zidane surprend un champion du monde 1998, «je ne pouvais pas me douter que...»

Alexis Brunet

Pendant de longues années, Zinédine Zidane a impressionné sur les pelouses du monde entier. Le milieu offensif fait aujourd’hui partie des meilleurs joueurs du monde, mais quand est venue l’heure de la retraite, l’ancien Madrilène a pris une décision surprenante, ce qui a étonné de nombreux observateurs, à commencer par un champion du monde 1998.

Durant ses 18 ans de carrière, Zinédine Zidane a fait le bonheur de l’équipe de France et des clubs par lesquels il est passé. Après avoir fait ses débuts du côté de l’AS Cannes, le milieu offensif a par la suite rejoint les Girondins de Bordeaux. Son talent étant trop grand pour le championnat français, il a ensuite débarqué à la Juventus de Turin avant de finir sa carrière du côté du Real Madrid pendant cinq saisons.

« Je ne pouvais pas me douter… » Après sa brillante carrière de joueur, Zinédine Zidane a décidé de devenir entraîneur. Pour le moment, l’ancien milieu offensif n’est passé que par le Real Madrid, mais il pourrait prochainement trouver un nouveau poste. En tout cas, le fait qu’il soit devenu coach a surpris Bixente Lizarazu. Le champion du monde 1998 ne s’attendait pas à ce que son ami choisisse une telle reconversion, comme il l’avait dévoilé à GQ il y a quelques années. « Je ne pouvais pas me douter qu’il deviendrait entraîneur quand nous étions joueurs, tout simplement car nous vivons chacun différemment le deuil de notre carrière professionnelle. Mais une chose était sûre : quel que soit son objectif, il allait s’y mettre à fond, s’en donner les moyens et faire les choses étape par étape. »