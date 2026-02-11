De Zerbi s’en va, le dernier cadeau de l’OM

Alexis Brunet

C’est une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe. Dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM a publié un communiqué pour annoncer qu’il mettait fin à sa collaboration avec Roberto De Zerbi. L’Italien n’aura pas résisté à la pression marseillaise, mais le club phocéen va le regretter, en témoigne l’ultime cadeau fait au tacticien de 46 ans.

Les temps sont durs pour l’OM. Après l’élimination surprenante en Ligue des champions et la grosse défaite lors du Classique contre le PSG (5-0), un nouveau coup dur frappe Marseille. En poste depuis l’été 2024, Roberto De Zerbi n’est plus l’entraîneur du club phocéen. La nouvelle a été officialisée dans la nuit de mardi à mercredi par le biais d’un communiqué.

L’OM vient de publier cette vidéo de remerciement pour Roberto De Zerbi 🇮🇹. 🥲



IL AVAIT TOUT COMPRIS DE CE CLUB, DE CETTE VILLE ET… 𝗔 𝗘́𝗖𝗛𝗢𝗨𝗘́… ❌



🎥 @OM_Officiel pic.twitter.com/aiDZen9BfH — Actu Foot (@ActuFoot_) February 11, 2026

« Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie… » « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a déclaré l’OM au sujet de son désormais ancien entraîneur.