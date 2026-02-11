«On va gagner des titres» : Fin de la malédiction, Deschamps avait tout prévu ?

L’équipe de France a célébré sa 2ème étoile mondiale en 2018 avec Didier Deschamps à sa tête, lui qui était le capitaine de France 98 deux décennies auparavant. Sélectionneur des Bleus depuis 2012, Deschamps a cependant fait ses classes à l’AS Monaco ainsi qu’à l’OM. L’entraîneur français semble être le roi pour mettre fin aux disettes. Explications.
Didier Deschamps a mis un terme à sa carrière de joueur en 2001 après une ultime pige à Valence. Vainqueur de la Ligue des champions en 1993 avec l’OM et en 1996 avec la Juventus, « DD » a tout gagné avant d’endosser le costume d’entraîneur. Une finale de Ligue des champions avec l’AS Monaco en 2004, une remontée en Serie A avec la Juventus en 2007 avant de prendre les rênes de l’Olympique de Marseille à l’été 2009, sa dernière expérience sur le banc de touche d’un club à ce jour, lui qui occupe le poste de sélectionneur des Bleus depuis 2012.
««On va gagner des titres, fais-moi confiance » . C’est le seul qui y croyait»
A son arrivée à Marseille pour succéder à Eric Gerets, Didier Deschamps faisait un choix fort pour l’ultime saison de Mamadou Niang avant son départ pour le Fenerbahçe : le nommer capitaine. Dès lors, la première pierre de l’édifice de la saison de champion de France de l’OM était posée par le coach. Pour Zack en Roue Libre, Niang a tout déballé mardi soir. « Deschamps a un discours très clair avec moi et me dit : « je veux que tu sois mon capitaine cette année et que tu sois le premier à soulever un trophée avec l’OM après tant d’années d’attente ». Je me dis : « mais qu’est-ce qu’il me raconte, ça fait 4 ans que je suis là et qu’on a jamais rien gagné et lui comme par magie après son arrivée ça vient ? ». Il me dit : « oui, on va gagner des titres, fais-moi confiance » . C’est le seul qui y croyait ».
«Quand la saison se termine, on ne voulait pas qu’elle s’arrête tellement on kiffait. C’était une dinguerie»
Ex-buteur de l’OM (2005-2010), Mamadou Niang a révélé la recette de Didier Deschamps qui a fait mouche. 18 ans après le dernier sacre de l’OM en Ligue 1, auquel il avait participé en tant que joueur en 1992, Deschamps est et demeure l’entraîneur qui a mis fin à cette disette. « On ne fait pas un bon début de saison, c’est la seconde partie de saison où on est très costauds. Mais c’était prévu. Pendant le stage d’avant-saison, il nous met une grosse charge athlétique et à chaque match je lui disais : « coach on va être cuits ». Il me disait qu’il ne préparait pas les premiers matchs, mais pour toute la saison. « Peut-être qu’au début tu auras du mal, mais quand tu auras encaissé toute la charge d’entraînement, tu vas voler sur le terrain ». Il n’a pas eu tort, parce que deuxième partie du championnat en février, on était au top. Quand la saison se termine, on ne voulait pas qu’elle s’arrête tellement on kiffait. C’était une dinguerie. Mais au début de saison, le seul qui y croyait, c’était lui ».
Près de 16 ans plus tard, l’OM attend toujours son 10ème championnat de France.