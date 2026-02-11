«On va gagner des titres» : Fin de la malédiction, Deschamps avait tout prévu ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France a célébré sa 2ème étoile mondiale en 2018 avec Didier Deschamps à sa tête, lui qui était le capitaine de France 98 deux décennies auparavant. Sélectionneur des Bleus depuis 2012, Deschamps a cependant fait ses classes à l’AS Monaco ainsi qu’à l’OM. L’entraîneur français semble être le roi pour mettre fin aux disettes. Explications.

Didier Deschamps a mis un terme à sa carrière de joueur en 2001 après une ultime pige à Valence. Vainqueur de la Ligue des champions en 1993 avec l’OM et en 1996 avec la Juventus, « DD » a tout gagné avant d’endosser le costume d’entraîneur. Une finale de Ligue des champions avec l’AS Monaco en 2004, une remontée en Serie A avec la Juventus en 2007 avant de prendre les rênes de l’Olympique de Marseille à l’été 2009, sa dernière expérience sur le banc de touche d’un club à ce jour, lui qui occupe le poste de sélectionneur des Bleus depuis 2012.

''Le seul qui croyait au titre ? C'est Deschamps''



Vous me prenez pour un fou si je dis que c’est la ou l'une des personnes qui a le + contribué au football français ? pic.twitter.com/PxIhEn8Gau — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) February 10, 2026

««On va gagner des titres, fais-moi confiance » . C’est le seul qui y croyait» A son arrivée à Marseille pour succéder à Eric Gerets, Didier Deschamps faisait un choix fort pour l’ultime saison de Mamadou Niang avant son départ pour le Fenerbahçe : le nommer capitaine. Dès lors, la première pierre de l’édifice de la saison de champion de France de l’OM était posée par le coach. Pour Zack en Roue Libre, Niang a tout déballé mardi soir. « Deschamps a un discours très clair avec moi et me dit : « je veux que tu sois mon capitaine cette année et que tu sois le premier à soulever un trophée avec l’OM après tant d’années d’attente ». Je me dis : « mais qu’est-ce qu’il me raconte, ça fait 4 ans que je suis là et qu’on a jamais rien gagné et lui comme par magie après son arrivée ça vient ? ». Il me dit : « oui, on va gagner des titres, fais-moi confiance » . C’est le seul qui y croyait ».