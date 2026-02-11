«Si je dis les noms, je peux tuer des carrières» : Scandale avec des footballeurs, elle dit tout !

Dans le monde des célébrités, comme dans la société, de nombreuses personnes profitent de leurs statuts et influences afin de profiter d'autrui. C'est l'expérience qu'une jeune femme mineure à l'époque des faits qu'elle dénonce a vécu auprès notamment de joueurs professionnels de football. Par le biais d'un podcast, elle raconte ses mésaventures à un âge où elle était « vulnérable ».
Avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde peut entrer en contact avec n'importe qui. Les stars un temps intouchables et injoignables peuvent entendre ou lire des messages de leurs fans... et inversement. Des célébrités ont elles aussi la possibilité de démarcher de parfaits inconnus quels que soient leurs âges à partir du moment où un profil a été créé sur X ou encore Instagram pour ne citer que ces deux plateformes.
«Je me faisais DM par tous les footballeurs»
Paola Locatelli, aujourd'hui âgée de 21 ans, en a fait l'expérience il y a quelques années de cela. L'actrice française qui a notamment fréquenté Jaden Smith, fils de l'acteur Will Smith il y a plusieurs années. En parallèle, lorsqu'elle n'avait seulement 14 voire 15 ans, la comédienne a été démarchée par des joueurs de football, majeurs. Par le biais de son podcast Sipsters, elle a dénoncé ces pratiques en dissimulant l'identité des footballeurs en question. « Si je dis les noms, je peux tuer des carrières. Quand j’avais 14-15 ans, je ne me rendais pas compte à quel point j’étais hypersexualisée par les hommes. Je me faisais DM (elle recevait des messages privés sur les réseaux sociaux, NDLR) par tous les footballeurs, même des acteurs… ».
«C’était des pédophiles»
Le discours poignant de Paola Locatelli a été entre autres rapporté par Le Parisien ces dernières heures. L'actrice a tout déballé sur ces « pédophiles » qui ont profité de son innocence comme elle l'analyse avec la maturité qui est la sienne à ce jour.
« J’avais 14 ans, tout le monde le savait. Même si les gens disaient elle fait plus grande que son âge, ça se voyait que j’avais une tête de bébé. À cette époque-là, je pensais que j’étais grande, que je faisais grande, mais en fait maintenant que j’ai 21 ans et que je me regarde à 14 ans, j’étais un bébé Cadum. Certains ont profité de ma vulnérabilité. C’était des pédophiles. Du jour au lendemain, j’ai eu de la poitrine. Là ça a vraiment commencé, la puberté, les regards. (…) Je ne me rendais pas compte à quel point j’étais hypersexualisée par des hommes plus âgés que moi. (…) J’avais besoin de leur validation. (…) Je disais les filles trop drôle ce mec-là m’a draguée. Avec du recul, maintenant ça me dégoûte ».