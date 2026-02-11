«Si je dis les noms, je peux tuer des carrières» : Scandale avec des footballeurs, elle dit tout !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans le monde des célébrités, comme dans la société, de nombreuses personnes profitent de leurs statuts et influences afin de profiter d'autrui. C'est l'expérience qu'une jeune femme mineure à l'époque des faits qu'elle dénonce a vécu auprès notamment de joueurs professionnels de football. Par le biais d'un podcast, elle raconte ses mésaventures à un âge où elle était « vulnérable ».

Avec l'avènement des réseaux sociaux, tout le monde peut entrer en contact avec n'importe qui. Les stars un temps intouchables et injoignables peuvent entendre ou lire des messages de leurs fans... et inversement. Des célébrités ont elles aussi la possibilité de démarcher de parfaits inconnus quels que soient leurs âges à partir du moment où un profil a été créé sur X ou encore Instagram pour ne citer que ces deux plateformes.

🇫🇷 "Si je dis les noms, je peux tuer des carrières" : l’influenceuse Paola Locatelli révèle qu’à l’âge de 14 ans, des footballeurs et des acteurs lui envoyaient des messages privés. "C’étaient des pédophiles", dénonce-t-elle. (Le Parisien) pic.twitter.com/R4H7v0UFbv — AlertesInfos (@AlertesInfos) February 10, 2026

«Je me faisais DM par tous les footballeurs» Paola Locatelli, aujourd'hui âgée de 21 ans, en a fait l'expérience il y a quelques années de cela. L'actrice française qui a notamment fréquenté Jaden Smith, fils de l'acteur Will Smith il y a plusieurs années. En parallèle, lorsqu'elle n'avait seulement 14 voire 15 ans, la comédienne a été démarchée par des joueurs de football, majeurs. Par le biais de son podcast Sipsters, elle a dénoncé ces pratiques en dissimulant l'identité des footballeurs en question. « Si je dis les noms, je peux tuer des carrières. Quand j’avais 14-15 ans, je ne me rendais pas compte à quel point j’étais hypersexualisée par les hommes. Je me faisais DM (elle recevait des messages privés sur les réseaux sociaux, NDLR) par tous les footballeurs, même des acteurs… ».