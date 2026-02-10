Accusée de racisme après son passage sur CNews, Karine Le Marchand reçoit le soutien de... Pierre Ménès !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

De passage sur le plateau de CNews lundi, Karine Le Marchand a suscité la polémique pour des propos jugés racistes. Après son passage, deux députés de gauche ont annoncé avoir saisi l’Arcom. L’animatrice star de la chaîne M6 a répondu ce mardi sur les réseaux sociaux et a également reçu le soutien de l’ancien journaliste de L’Équipe et Canal+ Pierre Ménès.

Invitée dans l’émission de Pascal Praud sur CNews lundi matin, Karine Le Marchand a choqué de nombreux internautes pour ses propos jugés racistes, lorsqu’elle a raconté une anecdote sur son arrivée à Paris : « J’ai vu le RER arriver, j’ai vu tous ces noirs, et tous ces musulmans, enfin ces Arabes, qui sortaient. Des gens qui avaient des têtes que je n’avais pas l’habitude de voir, parce qu’à Nancy j’étais la seule de mon école à avoir cette tête-là. J’ai fait “Ah”. Je n’ai pas pu m’empêcher d’avoir un peu peur. Parce que Paris c’était particulier. »

Pierre Ménès réagit à la polémique autour de Karine Le Marchand « Et après, très vite, j’ai pris l’habitude et je n’ai plus eu peur des gens qui avaient des têtes étrangères », a ajouté Karine Le Marchand. Deux députés de gauche, dont Ersilia Soudais, ont annoncé saisir l’Arcom face à ces propos. « Propos racistes de Karine Le Marchand, accueillis par des rires complices. Est-on surpris de cet énième dérapage sur Cnews ? Je saisis l'Arcom », a écrit l’élue insoumise sur X. Ce qui visiblement n’a pas fait plaisir à Pierre Ménès, qu’Ersilia Soudais avait qualifié d’« agresseur sexuel » et de « raciste » après les propos polémiques de l’ancien journaliste de L’Equipe et Canal+ dans l’émission Bistro Libertés, quand il avait raconté une expérience de son fils sur les terrains de football d’Île-de-France.

« Après mon tour c’est celui de Karine Le Marchand qui doit sûrement en avoir rien à cirer » « Avec l’antisémitisme et les hurlements et embaucher son petit copain comme attaché parlementaire Ersilia Soudais a une autre spécialité : balancer les gens au procureur avec des articles 40 pour racisme. Après mon tour c’est celui de Karine Le Marchand qui doit sûrement en avoir rien à cirer. Comme moi », a écrit Pierre Ménès sur X. Depuis, Karine Le Marchand a pris la parole dans une story publiée sur Instagram.

