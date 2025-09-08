Accusation de racisme : Pierre Ménès répond cash à la polémique !

Pierrick Levallet

Récemment, Pierre Ménès a fait une sortie qui a fait du bruit. L’ancien consultant de Canal+ a tenu des propos racistes pour raconter l’expérience footballistique de son fils, faisant au passage un parallèle avec l’équipe de France. Le journaliste a d’ailleurs répondu très clairement à la polémique sur ses réseaux sociaux.

Pierre Ménès est au coeur d’une nouvelle polémique. Récemment, l’ancien consultant de Canal+ a tenu des propos osés au micro de TV Liberté pour évoquer l’expérience footballistique de son fils, alors âgé de 11 ans à l’époque. Le journaliste a reproché aux coéquipiers de son enfant une attitude presque discriminatoire, faisant au passage un parallèle avec l’équipe de France.

Pierre Ménès accusé de racisme après sa sortie osée « Il me dit “ils ne me disent pas bonjour, ils ne me passent pas la balle, ils m’engueulent quand j’ai le ballon, et ils ne prennent pas la douche avec moi”. [...] Je suis désolé de le dire, c’était la vérité, dans l’équipe, il n’y avait que des Maghrébins et des Noirs. C’est la réalité du football en Île-de-France, et du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d’honneur en région parisienne, vous verrez qu’il y a en général un blanc sur le terrain. Il est gardien de but ou arrière droit. Et regardez l’équipe de France, aujourd’hui il y a onze Noirs » a lancé Pierre Ménès, presque immédiatement accusé de racisme.