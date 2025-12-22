Antoine Dupont : Une signature historique en préparation ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2017, Antoine Dupont quittait le Castres Olympiques pour rejoindre le Stade Toulousain. Une histoire qui ne devrait pas s'arrêter de sitôt étant donné la prolongation du Français jusqu'en 2031. Mais voilà que l'avenir de Dupont pourrait également passer par un départ à l'étranger et c'est ainsi qu'une signature historique pourrait avoir lieu.

Antoine Dupont pourrait-il s'envoler à l'autre bout du monde pour poursuivre sa carrière ? A propos de l'avenir du joueur du Stade Toulousain, les rumeurs sont nombreuses. D'ailleurs, après les Jeux Olympiques 2024, il était question d'un potentiel départ au Japon pour Dupont. Finalement, le Français n'a pas bougé, mais voilà que ça pourrait n'être que partie remise pour Antoine Dupont, qui pourrait alors être le premier joueur tricolore à évoluer dans le championnat local.

« Il sera le premier international à aller jouer au Japon » Antoine Dupont au Japon, cela serait historique. C'est ce qu'a annoncé Mourad Boudjellal pour Rugby Magazine. L'ancien boss du RCT a ainsi fait savoir : « Il sera le premier international à aller jouer au Japon. Je sens chez lui l'envie de découvrir de nouvelles cultures, pas forcément pour l'argent, mais pour l'expérience de vie. Je le vois bien un peu glob-trotter avant de rentrer chez lui en Bigorre ».