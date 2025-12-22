Antoine Dupont : Boudjellal annonce son transfert, sa prochaine destination révélée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Antoine Dupont et le Stade Toulousain, c'est une belle histoire partie pour durer encore un moment. En effet, il y a quelques semaines de cela, le demi de mêlée français paraphait un nouveau contrat le liant désormais jusqu'en 2031 avec son club. Dupont finira-t-il pour autant sa carrière du côté de Toulouse ? Mourad Boudjellal a une petite intuition pour l'avenir...

Aujourd'hui au Stade Toulousain, Antoine Dupont voit régulièrement son avenir faire l'objet de certaines rumeurs. Pourtant, le 1er novembre dernier, le Français... prolongeait avec son club jusqu'en 2031. « Arrivé en 2017, Antoine Dupont s’est imposé comme l’un des visages emblématiques du rugby mondial et une figure incontournable du Stade Toulousain. En huit saisons sous le maillot rouge et noir, il a bâti une histoire exceptionnelle, faite de titres, de records et de moments de grâce. Sa prolongation jusqu’en 2031 symbolise la fidélité, la passion et l’ambition partagée », communiquait le Stade Toulousain concernant Dupont.

« Il sera le premier international international à aller jouer au Japon » Avec ce nouveau contrat, il n'est donc pas prévu qu'Antoine Dupont s'en aille de sitôt. Pour autant, l'avenir du demi de mêlée français pourrait bien s'écrire à l'étranger prochainement. C'est en tout cas ce que pense Mourad Boudjellal. En effet, dans des propos accordés à Rugby Magazine, l'ancien patron du RCT a annoncé Dupont du côté du Japon : « Il sera le premier international international à aller jouer au Japon. Je sens chez lui l'envie de découvrir de nouvelles cultures, pas forcément pour l'argent, mais pour l'expérience de vie. Je le vois bien un peu glob-trotter avant de rentrer chez lui en Bigorre ».