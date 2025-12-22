Antoine Dupont : Le cadeau exceptionnel !

Alexis Brunet

Pendant de nombreux mois, Antoine Dupont a été éloigné des terrains à cause d’une grave blessure. Le demi de mêlée a depuis fait son retour à la compétition, c’était le 29 novembre dernier contre le Racing 92 (48-24). Le maillot porté par la star du rugby français ce soir-là sera d’ailleurs à gagner lors d’une tombola exceptionnelle, comme l’a annoncé le Stade Toulousain.

Le Stade Toulousain fait gagner le maillot d’Antoine Dupont ! Un match spécial pour Antoine Dupont, dont un supporter du Stade Toulousain pourra garder un magnifique souvenir. En effet, le club de la ville rose a annoncé qu’une tombola avait été mise en place pour tenter de gagner le maillot porté par le demi de mêlée face au Racing 92. Pour le remporter, il suffit d’acheter un ou plusieurs tickets, dont la valeur unitaire est de 3€. La somme récoltée « sera reversée au Fonds de Dotation du Stade Toulousain et soutiendra des actions autour du handicap, de la santé, de la jeunesse, de la formation, de l'égalité de la culture et de l’environnement », précise le club toulousain. Le tirage au sort aura lieu le mardi 26 mai 2026.