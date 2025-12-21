Antoine Dupont : La décision que personne n’a vu venir pour son futur salaire ?

Aujourd’hui, financièrement, Antoine Dupont n’est pas à plaindre. Très bien payé, le champion olympique toucherait au total environ 3M€ par an selon les rumeurs. Pour ce qui est de son salaire au Stade Toulousain, il serait aux alentours de 800 000€ par an. Alors que Dupont est l’un des joueurs les mieux payés du Top 14, il serait prêt à prendre une décision pour le moins inattendue concernant ses émoluments. Explications.
Désormais, les cryptomonnaies prennent de plus en plus de place dans l’économie mondiale. Et voilà qu’on les voit également débarquer dans le monde du sport. En effet, de plus en plus, notamment aux Etats-Unis, des sportifs acceptent de se faire payer en partie ou en intégralité aux cryptomonnaies. Et si ce phénomène arrivait prochainement en France ? Antoine Dupont ne dirait en tout cas pas non pour être rémunéré en partie de cette manière au Stade Toulousain.
Les cryptomonnaies débarquent dans le sport !
Au début de l’année 2025, Antoine Dupont s’était exprimé sur son rapport aux cryptomonnaies auprès de Citywire. Evoquant notamment l’utilisation de celles-ci aux Etats-Unis, le joueur du Stade Toulousain avait répondu : « Ça devient monnaie courante là-bas. Je crois qu’il y a même, dans le sport, certains salaires qui sont payés en partie en cryptomonnaies ».
Dupont bientôt payé en cryptomonnaies ?
C’est alors qu’Antoine Dupont s’est également dit prêt à suivre ce courant, expliquant : « C’est quelque chose que j’accepterais ? Oui, honnêtement, j’accepterais. Pas la totalité, mais une petite partie. Je pense aussi qu’aux Etats-Unis, la parole est beaucoup plus libérée autour de l’argent. Ce qui va avec leur culture qui est différente de la nôtre. Je pense que c’est lié, ils sont beaucoup plus ouverts sur les crypto-monnaies ».