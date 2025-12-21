Antoine Dupont : La décision que personne n’a vu venir pour son futur salaire ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, financièrement, Antoine Dupont n’est pas à plaindre. Très bien payé, le champion olympique toucherait au total environ 3M€ par an selon les rumeurs. Pour ce qui est de son salaire au Stade Toulousain, il serait aux alentours de 800 000€ par an. Alors que Dupont est l’un des joueurs les mieux payés du Top 14, il serait prêt à prendre une décision pour le moins inattendue concernant ses émoluments. Explications.

Désormais, les cryptomonnaies prennent de plus en plus de place dans l’économie mondiale. Et voilà qu’on les voit également débarquer dans le monde du sport. En effet, de plus en plus, notamment aux Etats-Unis, des sportifs acceptent de se faire payer en partie ou en intégralité aux cryptomonnaies. Et si ce phénomène arrivait prochainement en France ? Antoine Dupont ne dirait en tout cas pas non pour être rémunéré en partie de cette manière au Stade Toulousain.

Les cryptomonnaies débarquent dans le sport ! Au début de l’année 2025, Antoine Dupont s’était exprimé sur son rapport aux cryptomonnaies auprès de Citywire. Evoquant notamment l’utilisation de celles-ci aux Etats-Unis, le joueur du Stade Toulousain avait répondu : « Ça devient monnaie courante là-bas. Je crois qu’il y a même, dans le sport, certains salaires qui sont payés en partie en cryptomonnaies ».