Antoine Dupont remplacé, c’est totalement validé !

Après la défaite en Champions Cup face aux Glasgow Warriors, le Stade Toulousain devait relever la tête. Ça a été le cas ce samedi soir avec une victoire des joueurs d’Ugo Mola sur la pelouse du LOU (19-41). Pour cette rencontre, l’entraîneur toulousain avait décidé de débuter avec Antoine Dupont sur le banc et d’associer Blair Kinghorn et Paul Graou en charnière. Un duo qui a convaincu à Toulouse.

Antoine Dupont est de nouveau apte à jouer, lui qui était d’ailleurs titulaire en Champions Cup. Mais malgré cela, ce samedi, face au LOU en Top 14, le demi de mêlée français a démarré sur le banc des remplaçants. En effet, Ugo Mola avait choisi d’associer Blair Kinghorn et Paul Graou en charnière. Et ils ont fait un beau travail pour le Stade Toulousain.

« Paul a été bon. Blair aussi » Entraineur de la défense du Stade Toulousain, Laurent Thuery a réagi à la performance de la charnière Blair Kinghorn-Paul Graou pendant qu’Antoine Dupont était lui remplaçant face au LOU. Rapporté par La Dépêche, il a alors validé cette association, confiant : « Ils ont fait un très bon match. Paul a été bon. Blair aussi, à l’image de toute l’équipe. Les rentrants nous ont apporté aussi énormément. Donc, oui, c’est la victoire d’un groupe entier. Et sincèrement, ça fait plaisir. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bien pour la suite. Et la confiance que ça peut apporter ».