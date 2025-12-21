Antoine Dupont : «Meilleur du monde», il annonce du lourd !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant évolué pendant sept ans au Stade Toulousain, Pita Ahki a eu l’occasion de côtoyer des grands joueurs lors de son passage en France. De retour dans ses terres natales en Nouvelle-Zélande, le centre âgé de 33 ans a évoqué sa relation avec Romain Ntamack et Antoine Dupont que ce dernier qualifie de meilleur joueur du monde.

Un départ marquant du côté de Toulouse. Ayant porté les couleurs du Stade Toulousain de 2018 à 2025, Pita Ahki est finalement parti, le centre ayant décidé de rentrer en Nouvelle-Zélande. Depuis son pays, l’ancien partenaire de Romain Ntamack et d’Antoine Dupont a évoqué ses anciens coéquipiers.

« C’était juste un plaisir de jouer avec eux » « Les gars, comme Dupont et Ntamack, ont commencé leur carrière quand je suis arrivé. Ils sont les joueurs qu’ils sont maintenant, et c’était juste un privilège de faire partie de leur parcours, et de les voir grandir en tant que joueurs, c’était juste un plaisir de jouer avec eux », a ainsi confié Pita Ahki, qui n’hésite pas à annoncer du lourd pour Dupont.