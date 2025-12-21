Antoine Dupont : «Meilleur du monde», il annonce du lourd !

Ayant évolué pendant sept ans au Stade Toulousain, Pita Ahki a eu l’occasion de côtoyer des grands joueurs lors de son passage en France. De retour dans ses terres natales en Nouvelle-Zélande, le centre âgé de 33 ans a évoqué sa relation avec Romain Ntamack et Antoine Dupont que ce dernier qualifie de meilleur joueur du monde.
Un départ marquant du côté de Toulouse. Ayant porté les couleurs du Stade Toulousain de 2018 à 2025, Pita Ahki est finalement parti, le centre ayant décidé de rentrer en Nouvelle-Zélande. Depuis son pays, l’ancien partenaire de Romain Ntamack et d’Antoine Dupont a évoqué ses anciens coéquipiers.
« C’était juste un plaisir de jouer avec eux »
« Les gars, comme Dupont et Ntamack, ont commencé leur carrière quand je suis arrivé. Ils sont les joueurs qu’ils sont maintenant, et c’était juste un privilège de faire partie de leur parcours, et de les voir grandir en tant que joueurs, c’était juste un plaisir de jouer avec eux », a ainsi confié Pita Ahki, qui n’hésite pas à annoncer du lourd pour Dupont.
« Dupont meilleur joueur du Monde ? Oui, je le pense »
« Dupont meilleur joueur du Monde ? Oui, je le pense. Il y a beaucoup de bons joueurs de rugby, mais certaines des choses qu’il fait sont juste incroyables. C’est juste génial d’avoir pu jouer avec lui », a-t-il conclu.