Antoine Dupont appelé au secours, il valide !

Alexis Brunet

Les agriculteurs de France sont en colère et manifestent actuellement dans toute la France afin de protester contre l’abattage systémique des troupeaux si un cas de dermatose nodulaire est détecté. Afin de se faire entendre, les agriculteurs ont récemment demandé le soutien d’Antoine Dupont. Le demi de mêlée n’a pas encore pris la parole, contrairement à Mathis Castro-Ferreira, qui les a soutenus.

En cette période de fin d’année, les agriculteurs essaient de se faire entendre. Ces derniers manifestent et se battent contre l’abattage systémique des troupeaux si un cas de dermatose nodulaire est détecté. Une situation très tendue pour laquelle les agriculteurs demandent parfois de l’aide à des célébrités.

Un appel à l’aide lancé à Antoine Dupont Afin de faire entendre leur voix et d'obtenir des avancées, les agriculteurs tentent de rallier des célébrités à leur cause. Particulièrement proche de la France rurale et des agriculteurs, Antoine Dupont a notamment été interpellé dernièrement par Christophe Gaillat, de la coordination rurale des Hautes-Pyrénées, qui s’est exprimé dans La Dépêche du Midi. « Notre figure emblématique du rugby, qui représente notre ruralité des Hautes-Pyrénées, nous lui demandons de venir à notre soutien, et qu’Antoine se positionne contre l’abattage des troupeaux en France, sauve notre profession et notre élevage français et pyrénéen. L’abattage qui s’est passé à Luby-Betmont, c’est à une quinzaine de kilomètres de chez Antoine. »