Antoine Dupont et Céline Dion, c’est complètement inattendu !

Axel Cornic

Véritable phénomène, Antoine Dupont n’est pas seulement un joueur de rugby. Au fil des dernières années, le capitaine du Stade Toulousain et du XV de France a pris une importance toujours plus grande sur la scène publique, devenant l’une des personnalités les plus appréciées des Français.

Tout le monde, même ceux qui n’y comprennent rien au rugby, connaissent Antoine Dupont. Le demi de mêlée de 29 ans est clairement devenu l’une des plus grandes stars de son sport. Et la victoire aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a totalement fait exploser sa notoriété, puisqu’il est désormais l’un des sportifs les plus suivis en France.

« Mes prestations de chanteur dans les rencontres du Papotin ont interpellé Céline Dion ? » Et même à l’étranger, puisqu’une certaine Céline Dion semble avoir été attirée par l’une de ses apparitions à la télévision publique française. « Mes prestations de chanteur dans les rencontres du Papotin ont interpellé Céline Dion ? Je suis en train de préparer mon nouvel album qui devrait sortir bientôt... » avait plaisanté Dupont, lors d’un entretien accordé à Sud Radio en octobre 2024.