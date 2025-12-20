La sanction est tombée pour Antoine Dupont ?

Axel Cornic

Après avoir fêté sa première titularisation la semaine dernière en Champions Cup face aux Glasgow Warriors, Antoine Dupont retrouve le Top 14. Mais le demi de mêlée ne sera pas titulaire pour affronter le LOU ce samedi, puisque Ugo Mola a décidé de faire confiance à Paul Graou.

Après avoir longtemps attendu son retour, tout le monde se demande quand on reverra le véritable Antoine Dupont. Car si la star du rugby français semble avoir récupéré de son opération au genou, elle est encore très loin du niveau qui était le sien avant la blessure. Et ça pourrait prendre plus de temps que prévu...

Surprise à Toulouse ! Après deux entrées en jeu intéressantes, Dupont a enfin connu sa première titularisation le week-end dernier, pour le déplacement du Stade Toulousain sur la pelouse des Glasgow Warriors. Il n’a toutefois pas pu empêcher la déroute des siens, qui après avoir mené 21 à 0 ont subi un cinglant 28-0 en deuxième période, perdant ainsi leur première rencontre en phase de poule de la Champions Cup... depuis 2022 !