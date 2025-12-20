Antoine Dupont : C'est terminé, la séparation est actée !

Alexis Brunet

Ce samedi soir, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse de Lyon pour le retour du Top 14. Pour l’occasion, Romain Ntamack manquera à l’appel. En effet, le demi d’ouverture est déjà en vacances et il ne pourra donc pas aider ses coéquipiers. Son partenaire en charnière, Antoine Dupont, commencera lui sur le banc.

Après deux matchs de Coupe des champions, le Stade Toulousain va de nouveau goûter aux joutes du Top 14 ce samedi. Après un déplacement à Glasgow dernièrement, les partenaires d’Antoine Dupont se rendent cette fois sur la pelouse de Lyon, dans une rencontre qui paraît déséquilibrée. Les hommes d’Ugo Mola sont actuellement deuxièmes au classement, alors que le LOU est lui douzième.

Romain Ntamack est déjà en vacances Pour ce match contre Lyon, le Stade Toulousain sera privé de nombreux joueurs. Certains sont déjà en vacances (R. Ntamack, Neti, Cramont, Elias, Meafou, Gourgues, Capuozzo), d'autres sont ménagés (Flament, Barassi) ou blessés (Mauvaka, Baille, Cros, T. Ntamack, Mallia, Lebel, Remue).