Antoine Dupont : La rupture est officielle !

Alexis Brunet

Ce samedi, le Stade Toulousain retrouve le Top 14 avec un déplacement sur la pelouse de Lyon. La composition des hommes d’Ugo Mola a été dévoilée et pour l’occasion Antoine Dupont prendra place sur le banc des remplaçants. Une rupture par rapport au dernier match face à Glasgow, car le demi de mêlée était alors titulaire.

Après deux matchs de Coupe des champions, le Stade Toulousain retrouve le Top 14 ce week-end. Samedi soir, les partenaires de Romain Ntamack se déplacent sur la pelouse de Lyon, qui est actuellement douzième du championnat. Une rencontre à la portée des hommes d’Ugo Mola, qui devront toutefois faire attention sur une pelouse synthétique.

Dupont sur le banc contre Lyon Une rencontre que ne débutera pas Antoine Dupont. En effet, alors qu’il était titulaire face à Glasgow en Coupe des champions (défaite 28-21), le demi de mêlée sera cette fois sur le banc, ce qui profite à Paul Graou. Ce dernier sera accompagné à l’ouverture par Blair Kinghorn.