Antoine Dupont : La rupture est officielle !

Ce samedi, le Stade Toulousain retrouve le Top 14 avec un déplacement sur la pelouse de Lyon. La composition des hommes d’Ugo Mola a été dévoilée et pour l’occasion Antoine Dupont prendra place sur le banc des remplaçants. Une rupture par rapport au dernier match face à Glasgow, car le demi de mêlée était alors titulaire.
Après deux matchs de Coupe des champions, le Stade Toulousain retrouve le Top 14 ce week-end. Samedi soir, les partenaires de Romain Ntamack se déplacent sur la pelouse de Lyon, qui est actuellement douzième du championnat. Une rencontre à la portée des hommes d’Ugo Mola, qui devront toutefois faire attention sur une pelouse synthétique.
Dupont sur le banc contre Lyon
Une rencontre que ne débutera pas Antoine Dupont. En effet, alors qu’il était titulaire face à Glasgow en Coupe des champions (défaite 28-21), le demi de mêlée sera cette fois sur le banc, ce qui profite à Paul Graou. Ce dernier sera accompagné à l’ouverture par Blair Kinghorn.
Retrouver le chemin de la victoire
Si le Stade Toulousain avait bien commencé sa campagne de Coupe des champions en s’imposant face aux Sharks de Durban (56-19) il est malheureusement tombé dès la deuxième journée face aux Glasgow Warriors (28-21), malgré un essai d’Antoine Dupont. Les hommes d’Ugo Mola chercheront donc à retrouver le chemin de la victoire face à Lyon et ainsi à rester en tête du classement du Top 14 (Toulouse est actuellement à égalité de points avec Pau).