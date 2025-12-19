Antoine Dupont et sa copine : La rupture officialisée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En 2020, en pleine crise sanitaire avec les confinements qui s'enchainaient, Antoine Dupont avait indiqué être en couple avec une mystérieuse jeune femme dont l'identité n'a jamais été dévoilée. Mais quelques années plus tard, et sans n'avoir jamais évoqué le sujet entre temps, Dupont avait annoncé être célibataire, actant donc la rupture avec cette petite amie de l'époque.

Ce n'est plus vraiment un secret, Antoine Dupont est aujourd'hui en couple avec l'ancienne Miss France Iris Mittenaere, restant malgré tout très discret sur cette relation amoureuse. Le capitaine du XV de France a peut-être appris de ses erreurs de communication par le passé, lui qui avait officialisé son couple en 2020 au moment du confinement, alors que cette histoire d'amour n'avait vraisemblablement pas duré...

Dupont confiné avec sa copine de l'époque Interrogé par France Info en 2020, Antoine Dupont révélait l'existence de cette mystérieuse petite amie en évoquant ses projets pour le confinement : « Normalement, j'habite en appartement à Toulouse et je pense que vivre le confinement là-bas aurait été compliqué. J'ai donc préféré rentrer dans les Hautes-Pyrénées à la campagne : je suis chez mon frère avec sa copine et ma copine. Ici, même si nous devons rester à la maison, nous avons un jardin, pas de voisins, c'est plus agréable et plus facile à supporter », indiquait le demi de mêlée du Stade Toulousain.