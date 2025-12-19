Antoine Dupont attendu dans un autre club !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce samedi, le Stade toulousain se déplacera au LOU pour tenter de continuer sa belle dynamique en Top 14 et reprendre la tête du classement. Du côté de Lyon, le début de saison a été plutôt mitigé et Karim Ghezal assure que son équipe sera au rendez-vous pour ce défi face aux champions de France en titre. Pour décoller au classement, le LOU a besoin de gagner.

Seulement 12ème du Top 14 pour le moment, le LOU rêve de mieux cette saison mais un défi de taille l'attend ce week-end. En effet, il faudra réussir à vaincre à domicile le Stade toulousain qui reste sur un échec cuisant en Coupe d'Europe le week-end dernier. Karim Ghezal, l'entraîneur du club, croit en ses hommes. Antoine Dupont et ses coéquipiers sont prévenus.

Le LOU au défi face à la «meilleure équipe de France» Très dominateur ces dernières années, le Stade toulousain espère conserver ce statut le maximum de temps possible. Karim Ghezal sait que le challenge s'annonce difficile mais il arrive peut-être au bon moment, quand le club doute un peu. « Il nous faut deux victoires pour rester dans la course. Pour Toulouse, le stade sera plein, mais l’enjeu sera le même que les deux prochains matchs. Cela fait quarante mois qu’ils sont la meilleure équipe de France » commence-t-il d'après des propos rapportés par le Midi Olympique.