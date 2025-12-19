Antoine Dupont attendu dans un autre club !

Ce samedi, le Stade toulousain se déplacera au LOU pour tenter de continuer sa belle dynamique en Top 14 et reprendre la tête du classement. Du côté de Lyon, le début de saison a été plutôt mitigé et Karim Ghezal assure que son équipe sera au rendez-vous pour ce défi face aux champions de France en titre. Pour décoller au classement, le LOU a besoin de gagner.
Seulement 12ème du Top 14 pour le moment, le LOU rêve de mieux cette saison mais un défi de taille l'attend ce week-end. En effet, il faudra réussir à vaincre à domicile le Stade toulousain qui reste sur un échec cuisant en Coupe d'Europe le week-end dernier. Karim Ghezal, l'entraîneur du club, croit en ses hommes. Antoine Dupont et ses coéquipiers sont prévenus.
Le LOU au défi face à la «meilleure équipe de France»
Très dominateur ces dernières années, le Stade toulousain espère conserver ce statut le maximum de temps possible. Karim Ghezal sait que le challenge s'annonce difficile mais il arrive peut-être au bon moment, quand le club doute un peu. « Il nous faut deux victoires pour rester dans la course. Pour Toulouse, le stade sera plein, mais l’enjeu sera le même que les deux prochains matchs. Cela fait quarante mois qu’ils sont la meilleure équipe de France » commence-t-il d'après des propos rapportés par le Midi Olympique.
Le LOU veut gagner à domicile
Avec 5 victoires et 6 défaites cette saison, Lyon occupe la 12ème place du Top 14 à l'heure actuelle mais reste au contact des équipes placées devant au classement. Quelques jours après la désillusion face à Glasgow, les coéquipiers d'Antoine Dupont ne seront peut-être pas totalement remis. En tout cas, à Lyon, on se prépare à vivre un grand match. « Toulouse a largement l’effectif et l’expérience pour jouer les deux compétitions. Ce sera le premier budget de France contre le neuvième ce week-end. On sait qui arrive ici, d’où l’atmosphère qui gravite autour de cette rencontre. Il faut rester concentré, c’est une période cruciale, je me répète, les joueurs se préparent dur, à nous de ramener le plus de points pour lutter avec le top 6 » ajoute Karim Ghezal.