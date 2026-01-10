Ousmane Dembélé en Arabie Saoudite : La catastrophe arrive au PSG ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que des négociations ont été entamées dans l’optique d’une prolongation de son contrat, Ousmane Dembélé aurait l'intention de refuser la proposition du PSG. Pour Pascal Dupraz, le club de la capitale doit tout faire pour conserver le Ballon d’Or 2025 et un départ en Arabie Saoudite serait « catastrophique » pour l’image des deux.

Le PSG a lancé les grandes manœuvres pour les prolongations de plusieurs de ses joueurs, notamment Ousmane Dembélé (28 ans). Selon RMC Sport, les discussions devraient aboutir dans les prochains mois, même si, d’après Foot Mercato, il y aurait un gros écart entre la proposition du club et ce qu’attend le Ballon d’Or 2025.

Dembélé demande le double de ce qu’offre le PSG En effet, le PSG aurait proposé à Ousmane Dembélé un salaire de 30M€ par an, alors que ce dernier voudrait près du double. Reste à savoir si les deux parties réussiront à trouver un terrain d’entente, ce qu’espère Pascal Dupraz, qui ne veut pas voir l’international français (57 sélections, 7 buts) partir en Arabie Saoudite.