Transfert à l’OM : La surprise à 15M€ annoncée à l’étranger !

Alors qu’un accord a déjà été trouvé avec Himad Abdelli, en fin de contrat à Angers, l’OM explorerait une autre piste pour renforcer son milieu de terrain. Marseille ferait partie des clubs intéressés par Ognjen Ugresic, international serbe âgé de 19 ans et évoluant au Partizan Belgrade, où il a une clause libératoire de 15M€.
À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, l’OM aurait trouvé son bonheur en la personne d’Himad Abdelli. Âgé de 26 ans, l’international algérien (7 sélections), opposé au Nigeria ce samedi en quart de finale de la CAN, a donné son accord à Marseille, qui doit maintenant trouver un terrain d’entente avec Angers, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026.
L’OM s’intéresse à un jeune talent serbe
Si un accord n’est pas trouvé avec le SCO, alors Himad Abdelli pourrait arriver gratuitement l’été prochain. En attendant, l’OM continuerait tout de même d’explorer des pistes au même poste et d’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, l’une d’elles mènerait en Serbie.
Une clause libératoire de 15M€
En effet, l’OM serait intéressé par Ognjen Ugresic. À 19 ans, il a connu sa première sélection avec la Serbie le 14 octobre dernier contre Andorre (1-3). Avec le Partizan Belgrade, où il est sous contrat jusqu’en juin 2030, il inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives cette saison. La Fiorentina, Bologne et Parme seraient également intéressés par Ognjen Ugresic, dont la clause libératoire a été fixée à 15M€.