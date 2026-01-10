Transfert à l’OM : La surprise à 15M€ annoncée à l’étranger !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’un accord a déjà été trouvé avec Himad Abdelli, en fin de contrat à Angers, l’OM explorerait une autre piste pour renforcer son milieu de terrain. Marseille ferait partie des clubs intéressés par Ognjen Ugresic, international serbe âgé de 19 ans et évoluant au Partizan Belgrade, où il a une clause libératoire de 15M€.

À la recherche d’un renfort au milieu de terrain, l’OM aurait trouvé son bonheur en la personne d’Himad Abdelli. Âgé de 26 ans, l’international algérien (7 sélections), opposé au Nigeria ce samedi en quart de finale de la CAN, a donné son accord à Marseille, qui doit maintenant trouver un terrain d’entente avec Angers, où il est sous contrat jusqu’en juin 2026.

L’OM s’intéresse à un jeune talent serbe Si un accord n’est pas trouvé avec le SCO, alors Himad Abdelli pourrait arriver gratuitement l’été prochain. En attendant, l’OM continuerait tout de même d’explorer des pistes au même poste et d’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, l’une d’elles mènerait en Serbie.