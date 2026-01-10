Séisme à l’OM : Le départ que personne n’a vu venir ?

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Interrogé sur les ambitions de l’OM à moyen terme, Medhi Benatia en a profité pour faire une déclaration hasardeuse sur son avenir. Ce n’est pas la première fois que le Marocain insinue qu’il ne devrait pas s’éterniser dans la cité phocéenne, mais selon vous, quand arrivera la fin ? C’est notre sondage du jour !

La malédiction se poursuit pour l’OM . Proches de mettre enfin la main sur un titre attendu depuis 2012 avec le Trophée des Champions, les Marseillais ont finalement craqué dans les dernières secondes du Classique contre le PSG avant de s’incliner lors de la séance de tirs au but (2-2, 4-1 aux t.a.b.). La déception était immense dans les rangs phocéens, en témoigne la sortie de Medhi Benatia , évasif concernant son avenir à l’OM .

« À Marseille, c'est difficile de se projeter. Encore une fois, je parle pour moi. Regarde, après Nantes (défaite 0-2 en Ligue 1 dimanche dernier), il y avait tout à jeter. Donc pour ma part, je ne me projette pas du tout, bien au contraire. Il faut juste savoir profiter, entre guillemets, de ce genre de matches même si ce n'est pas une victoire, profiter du travail qui a été fait, pas tout le temps que critiquer, critiquer. Dans pas longtemps vous verrez qu'il y aura d'autres personnes à notre place, il faudra encore leur laisser du temps de travailler », a commencé Medhi Benatia .

« Je ne sais pas combien de temps je resterai, sûrement pas longtemps », lâchait-il en février 2025

« À Marseille, tu n'as jamais le temps, a ajouté le dirigeant marocain, arrivé à l’OM en novembre 2023 en tant que conseiller sportif du président Pablo Longoria avant de devenir directeur du football en janvier 2025. C'est tout le temps dans l'adversité, dans la critique, dans tout ça. Et ça, c'est la vérité. Donc personnellement, je ne me projette sur rien du tout, je regarde demain. Est-ce que l'équipe est capable de faire la même prestation, avec la même envie, la même continuité ? Pour moi, ce sera une victoire déjà. »

Ce n’est pas la première fois que Medhi Benatia laisse planer le doute sur son avenir. « Je ne sais pas combien de temps je resterai, sûrement pas longtemps, et je n'ai pas peur de le dire. C'est usant mentalement, physiquement, expliquait-il en février dernier, dans un entretien accordé à L’Équipe. Concrètement, quand tu fais ce métier-là, à Marseille, tu n'as pas de vie de famille. Les enfants, ma femme, ils sont là, mais tu partages très peu, ce club te prend toute ton énergie. Je ne vais pas laisser des gens mal intentionnés mettre des bâtons dans les roues pour le sportif ».

