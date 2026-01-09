Transfert en Premier League : La surprise qui s'annonce à l'OM ?

Alexis Brunet

Depuis le début de la saison, Robinio Vaz réalise de bonnes prestations à l’OM et il s’est imposé comme une solution crédible aux yeux de Roberto De Zerbi. Le jeune attaquant pourrait d’ailleurs prolonger à Marseille, mais dernièrement plusieurs formations de Premier League ont fait leur apparition et tentent de l’attirer. Le natif de Mantes-la-Jolie va-t-il céder aux avances anglaises ?

Lors du mercato estival, l’OM s’est considérablement renforcé en attaque. Le club phocéen a fait revenir Pierre-Emerick Aubameyang mais a surtout misé environ 35M€ sur Igor Paixao. Avec Mason Greenwood, Amine Gouiri et Timothy Weah, Roberto De Zerbi a de quoi faire, surtout que certains jeunes Marseillais pointent le bout de leur nez.

Robinio Vaz se montre de plus en plus Malgré cette forte concurrence en attaque, Robinio Vaz arrive tout de même à avoir du temps de jeu à l’OM. L’attaquant de 18 ans a déjà fait 14 apparitions en Ligue 1 et il en a profité pour inscrire quatre buts tout en délivrant deux passes décisives. Le natif de Mantes-la-Jolie a également été utilisé par Roberto De Zerbi en Coupe de France ainsi qu’en Ligue des champions.