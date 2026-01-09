Transfert en Premier League : La surprise qui s'annonce à l'OM ?

Depuis le début de la saison, Robinio Vaz réalise de bonnes prestations à l’OM et il s’est imposé comme une solution crédible aux yeux de Roberto De Zerbi. Le jeune attaquant pourrait d’ailleurs prolonger à Marseille, mais dernièrement plusieurs formations de Premier League ont fait leur apparition et tentent de l’attirer. Le natif de Mantes-la-Jolie va-t-il céder aux avances anglaises ?
Lors du mercato estival, l’OM s’est considérablement renforcé en attaque. Le club phocéen a fait revenir Pierre-Emerick Aubameyang mais a surtout misé environ 35M€ sur Igor Paixao. Avec Mason Greenwood, Amine Gouiri et Timothy Weah, Roberto De Zerbi a de quoi faire, surtout que certains jeunes Marseillais pointent le bout de leur nez.
Robinio Vaz se montre de plus en plus
Malgré cette forte concurrence en attaque, Robinio Vaz arrive tout de même à avoir du temps de jeu à l’OM. L’attaquant de 18 ans a déjà fait 14 apparitions en Ligue 1 et il en a profité pour inscrire quatre buts tout en délivrant deux passes décisives. Le natif de Mantes-la-Jolie a également été utilisé par Roberto De Zerbi en Coupe de France ainsi qu’en Ligue des champions.
Robinio Vaz direction l’Angleterre ?
L’OM a bien conscience que Robinio Vaz pourrait devenir un très bon joueur à l’avenir et il essaie donc de le blinder. D’après les informations de RMC Sport, le club phocéen avait d’ailleurs fait une offre de prolongation à son attaquant dernièrement et un accord était proche. Mais des formations de Premier League ont fait part de leur intérêt pour l’attaquant et cela a donc compliqué le dossier. L’entourage du joueur de 18 ans souhaite négocier le meilleur contrat, reste à savoir si cela sera à Marseille ou bien du côté de l’Angleterre.