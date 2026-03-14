Mercato - PSG : Furieux, il a bouclé son transfert - «C’est fini ! Je vous avais prévenu»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il est parfois difficile de faire respecter sa volonté auprès de son club lorsqu’il est question de transfert, et cet ancien joueur du PSG en sait quelque chose. Lorsqu’il a souhaité pouvoir rejoindre le Parc des Princes, il n’avait hésité à se mettre en guerre avec ses dirigeants pour obtenir gain de cause et raconte son transfert forcé au PSG.

Les faits remontent à l’été 2006, cinq ans avant que le PSG ne soit racheté par le Qatar et change totalement de dimension. Un défenseur de Ligue 1 (capable d’évoluer dans l’axe et en tant que latéral droit) était courtisé par le club de la capitale, mais les choses se sont faites dans la difficultés avant que le deal ne soit bouclé. Il s’agit de Sammy Traoré, qui s’est livré sur les dessous de son arrivée au PSG dans un entretien pour Virage en 2018.

Mercato - PSG : Transfert à 50M€, une surprise annoncée dans la presse italienne ? https://t.co/9AA4e1MA89 — le10sport (@le10sport) March 13, 2026

« Je ne parle plus avec vous » « Au départ, je donne ma priorité à Nice. Je suis encore sous contrat, il me reste un an. Je vais voir la direction : “Il me reste encore un an de contrat, moi, j’aimerais bien prolonger chez vous mais il y a un club qui s’intéresse à moi et qui a plus les moyens que nous, comment on fait ?”. Eux me disent : “Il te reste un an de contrat, on reste sur nos positions.” Moi : “C’est Paris qui est intéressé.” Eux : “Ouais mais si Paris est intéressé, ils auraient déjà dû prendre contact avec nous…”. Ils commencent à me prendre un peu de haut. Moi, je leur dis : “C’est simple, à partir du moment où Paris prend contact avec vous, c’est fini pour moi, je ne parle plus avec vous.” », indique Sammy Traoré, qui a fini par rejoindre le PSG au terme d’un clash avec l’OGC Nice.