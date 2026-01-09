Mercato : Coup de théâtre au PSG, une offre est partie !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Doté d’un effectif d’une énorme qualité, le PSG ne devrait pas connaître beaucoup de mouvement sur ce mois de janvier. Néanmoins, cela n’empêche pas le club parisien d’être sollicité sur le mercato hivernal. Revenu en état de grâce sous les ordres de Luis Enrique, Fabian Ruiz aurait récemment vu une offre être formulée à son égard.

Le PSG sort d’une première partie de saison intéressante. Si désormais, le club de la capitale va chercher à monter en puissance dans les prochaines semaines, l’effectif à la disposition de Luis Enrique reste quasiment identique à celui de la saison passée. Comme avancé par plusieurs sources, Paris ne devrait pas recruter sur ce mercato hivernal.

Des départs à prévoir au PSG ? En revanche, cela n’empêche pas le PSG d’être potentiellement sollicité pour certains de ses joueurs. Si récemment le nom de Lucas Beraldo a été évoqué du côté des départs potentiels, le PSG négocie actuellement avec l’OL concernant le jeune défenseur Noham Kamara, qui pourrait rejoindre Lyon définitivement.