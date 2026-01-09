Mercato : Coup de théâtre au PSG, une offre est partie !

Doté d’un effectif d’une énorme qualité, le PSG ne devrait pas connaître beaucoup de mouvement sur ce mois de janvier. Néanmoins, cela n’empêche pas le club parisien d’être sollicité sur le mercato hivernal. Revenu en état de grâce sous les ordres de Luis Enrique, Fabian Ruiz aurait récemment vu une offre être formulée à son égard.
Le PSG sort d’une première partie de saison intéressante. Si désormais, le club de la capitale va chercher à monter en puissance dans les prochaines semaines, l’effectif à la disposition de Luis Enrique reste quasiment identique à celui de la saison passée. Comme avancé par plusieurs sources, Paris ne devrait pas recruter sur ce mercato hivernal.
Des départs à prévoir au PSG ?
En revanche, cela n’empêche pas le PSG d’être potentiellement sollicité pour certains de ses joueurs. Si récemment le nom de Lucas Beraldo a été évoqué du côté des départs potentiels, le PSG négocie actuellement avec l’OL concernant le jeune défenseur Noham Kamara, qui pourrait rejoindre Lyon définitivement.
Fabian Ruiz vers la Turquie ?
Mais voilà que la presse espagnole et plus précisément AS annoncent un coup de tonnerre ! Galatasaray aurait émis une offre de prêt au PSG pour... Fabian Ruiz. Pourtant élément indéboulonnable de Luis Enrique la saison dernière, le milieu de terrain espagnol sera en fin de contrat en 2027. Affaire à suivre...