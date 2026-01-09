Transfert en Premier League : C'est officiel pour le Paris FC !

En quête de renforts offensifs afin d'inverser la tendance après une première partie de saison décevante compte tenu des investissements consentis, le Paris FC tient déjà sa première recrue de l'hiver. Il s'agit de Luca Koleosho, qui débarque sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Burnley.
Malgré des investissements très importants l'été dernier pour un promu, le Paris FC a réalisé une première partie de saison décevante, bien loin des ambitions attendues depuis l'arrivée de la famille Arnault dans le capitale. C'est la raison pour laquelle, le club parisien va être actif lors du mercato hivernal.
Koleosho débarque au PFC
Et c'est d'ailleurs déjà le cas puisque le Paris FC vient d'officialiser l'arrivée de sa première recrue du mois de janvier. Il s'agit de Luca Koleosho (21 ans). Le jeune attaquant de Burnley avait été prêté à l'Espanyol Barcelone l'été dernier, avant d'être rappelé, faute de temps de jeu. Et c'est donc du côté du PFC qu'il terminera cette saison où il est prêté jusqu'en juin prochain avec une option d'achat. Il portera le numéro 24.
Marco Neppe justifie ce choix
Directeur sportif du Paris FC, Marco Neppe a d'ailleurs évoqué ce choix dans le communiqué du club : « Nous sommes heureux d'accueillir Luca au sein du Paris FC. C'est un joueur offensif très rapide, énergique et doté d'une grande intensité, capable de mettre en difficulté les défenses adverses avec ou sans ballon. Ses qualités sportives, sa personnalité, ainsi que le fait qu'il parle français, lui permettront de s'adapter rapidement à l'équipe. L'ensemble du club lui souhaite le meilleur ».