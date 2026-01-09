Transfert en Premier League : C'est officiel pour le Paris FC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs afin d'inverser la tendance après une première partie de saison décevante compte tenu des investissements consentis, le Paris FC tient déjà sa première recrue de l'hiver. Il s'agit de Luca Koleosho, qui débarque sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Burnley.

Malgré des investissements très importants l'été dernier pour un promu, le Paris FC a réalisé une première partie de saison décevante, bien loin des ambitions attendues depuis l'arrivée de la famille Arnault dans le capitale. C'est la raison pour laquelle, le club parisien va être actif lors du mercato hivernal.

Koleosho débarque au PFC Et c'est d'ailleurs déjà le cas puisque le Paris FC vient d'officialiser l'arrivée de sa première recrue du mois de janvier. Il s'agit de Luca Koleosho (21 ans). Le jeune attaquant de Burnley avait été prêté à l'Espanyol Barcelone l'été dernier, avant d'être rappelé, faute de temps de jeu. Et c'est donc du côté du PFC qu'il terminera cette saison où il est prêté jusqu'en juin prochain avec une option d'achat. Il portera le numéro 24.