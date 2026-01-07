Paris FC : Transfert négocié avec le Qatar ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À la lutte pour le maintien, le Paris FC doit actuellement se passer Samir Chergui, parti au Maroc pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie. Une absence de taille pour Stéphane Gilli. Les bonnes prestations du défenseur ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues à l’étranger…

Si les yeux sont rivés sur Luca Zidane depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations, le fils de Zinedine Zidane n’est pas le seul à faire ses premiers pas avec l’Algérie. Samir Chergui est également l’un des nouveaux venus, récompensé de ses bonnes prestations avec le Paris FC. Ce qui ne serait pas passé inaperçu au Qatar.

Chergui convoité au Qatar Selon Foot Mercato, le défenseur du Paris FC suscite les convoitises d’Al-Sadd, l’équipe dirigée par Roberto Mancini qui pointe à la 4e du championnat qatari. Alors qu’il découvre la Ligue 1 cette saison, Samir Chergui s’est imposé comme l’un des cadres de Stéphane Gilli dans la capitale.