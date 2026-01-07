Paris FC : Transfert négocié avec le Qatar ?

À la lutte pour le maintien, le Paris FC doit actuellement se passer Samir Chergui, parti au Maroc pour disputer la Coupe d’Afrique des Nations avec l’Algérie. Une absence de taille pour Stéphane Gilli. Les bonnes prestations du défenseur ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues à l’étranger…
Si les yeux sont rivés sur Luca Zidane depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations, le fils de Zinedine Zidane n’est pas le seul à faire ses premiers pas avec l’Algérie. Samir Chergui est également l’un des nouveaux venus, récompensé de ses bonnes prestations avec le Paris FC. Ce qui ne serait pas passé inaperçu au Qatar.
Chergui convoité au Qatar
Selon Foot Mercato, le défenseur du Paris FC suscite les convoitises d’Al-Sadd, l’équipe dirigée par Roberto Mancini qui pointe à la 4e du championnat qatari. Alors qu’il découvre la Ligue 1 cette saison, Samir Chergui s’est imposé comme l’un des cadres de Stéphane Gilli dans la capitale.
Un joueur important au PFC
« Samir, c’est le joueur que l’on peut mettre partout en sachant qu’il va donner le maximum, confiait récemment Stéphane Gilli, rapporté par Le Parisien. C’est un compétiteur, un guerrier, qui entre sur le terrain pour remporter ses duels et donner le maximum. »