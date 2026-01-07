OL : Un transfert annoncé, c’est la surprise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours en course pour les places européennes, l’OL pourrait connaître un mercato hivernal animé. Si Endrick est venu renforcer l’attaque, le club lyonnais pourrait également voir l’un de ses éléments quitter le club. Relégué dans la hiérarchie des gardiens, Rémy Descamps serait sur le départ, avec au moins deux clubs sur ses traces.

Le mois de janvier s’annonce plutôt animé du côté de l’OL. Le club rhodanien a réalisé l’un des très gros coups de ce mercato hivernal en obtenant le prêt d’Endrick. Arrivé en provenance du Real Madrid, le jeune crack brésilien va chercher à se relancer du côté de Lyon, et pourrait prochainement devenir l’un des visages du championnat.

Rémy Descamps sur le départ Et si la direction de l’OL souhaite toujours offrir des options solides à Paulo Fonseca pour cette deuxième partie de saison, Lyon pourrait également connaître un départ assez prochainement. Alors que le coach portugais fait entièrement confiance à sa recrue Dominik Greif, Rémy Descamps pourrait quitter le club en janvier comme l’annonce le Progrès ce mercredi.