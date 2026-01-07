PSG - 20M€ : Signature imminente sur le mercato !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours du mois de décembre, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Dayot Upamecano ne devrait pas rejoindre le PSG. L’international Français est tout proche de prolonger l’aventure au Bayern Munich, qui prépare l’officialisation. En Bavière, le défenseur central âgé de 27 ans devrait percevoir un nouveau salaire XXL. Explications.

Champion d’Europe en titre, le PSG cherche toujours à renforcer son effectif de manière cohérente. Malgré l’arrivée cet été d’Illya Zabarnyi contre 63M€, les dirigeants parisiens ne seraient pas contre la signature d’un nouveau défenseur central. En juin prochain, Dayot Upamecano arrivera en fin de contrat avec le Bayern Munich.

C’est terminé pour Upamecano S’il a un temps intéressé le PSG, le défenseur central de 27 ans, véritable pilier du Bayern, devrait prolonger en Bavière comme nous vous l’avions révélé en décembre dernier. Devenu l’un des meilleurs défenseurs au monde, Upamecano ne devrait pas bouger l’été prochain. D’après les dernières révélations de BILD, l’annonce de sa prolongation est désormais imminente.