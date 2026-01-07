PSG - 20M€ : Signature imminente sur le mercato !

Au cours du mois de décembre, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Dayot Upamecano ne devrait pas rejoindre le PSG. L’international Français est tout proche de prolonger l’aventure au Bayern Munich, qui prépare l’officialisation. En Bavière, le défenseur central âgé de 27 ans devrait percevoir un nouveau salaire XXL. Explications.
Champion d’Europe en titre, le PSG cherche toujours à renforcer son effectif de manière cohérente. Malgré l’arrivée cet été d’Illya Zabarnyi contre 63M€, les dirigeants parisiens ne seraient pas contre la signature d’un nouveau défenseur central. En juin prochain, Dayot Upamecano arrivera en fin de contrat avec le Bayern Munich.
C’est terminé pour Upamecano
S’il a un temps intéressé le PSG, le défenseur central de 27 ans, véritable pilier du Bayern, devrait prolonger en Bavière comme nous vous l’avions révélé en décembre dernier. Devenu l’un des meilleurs défenseurs au monde, Upamecano ne devrait pas bouger l’été prochain. D’après les dernières révélations de BILD, l’annonce de sa prolongation est désormais imminente.
20M€ de salaire au Bayern Munich
Les dirigeants du Bayern Munich préparent les détails finaux de l’opération concernant le Français. La direction bavaroise a fourni de gros efforts dans ce dossier, et n’a pas hésité à sortir le chéquier. D’après le média allemand, Dayot Upamecano devrait percevoir un salaire annuel de 20M€, une somme conséquente pour un défenseur.