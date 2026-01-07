C’est fini : La rupture brutale pour un joueur de l’OM !

Après avoir surpris positivement en début de saison, Robinio Vaz se retrouve aujourd’hui poussé vers la sortie par l’OM suite à l’échec des discussions pour sa prolongation de contrat. Le club phocéen avait pourtant proposé à son joueur de multiplier son salaire actuel par six, avant d’interrompre les discussions.
La saison peut parfois vite basculer pour un joueur. Présenté encore comme un crack par l’OM il y a quelques mois, Robinio Vaz (18 ans) se retrouve aujourd’hui dans une situation délicate après l’échec des négociations pour sa prolongation, ce qui pourrait alors précipiter son départ de la cité phocéenne.
L’OM a dit stop
Dans ses colonnes du jour, La Provence revient sur le déroulé des négociations pour la prolongation de Robinio Vaz, encore dans les tuyaux il y a quelques semaines. Mais après plusieurs propositions, permettant au jeune joueur de multiplier son salaire par six, l’OM a décidé de mettre un terme aux échanges « de manière brutale et inattendue », précise le quotidien.
« Si sa mentalité n’est pas bonne et qu’il a fait 10 matchs depuis le début de l’année, il ne vaut pas 25M€ »
Quel avenir désormais pour Robinio Vaz ? Ce dossier laisse en tout cas Christophe Dugarry dubitatif. « C’est compliqué tout ce qu’il se passe à l’OM sincèrement, confiait l’ancien joueur mardi, sur RMC. J’ai du mal à y voir clair. Deux jeunes joueurs, apparemment talentueux. Vaz, présenté comme un des meilleurs talents européens. J’ai été assez surpris. Il a montré des qualités, il mérite d’avoir du temps de jeu, c’est indéniable. Et de l’autre côté, tu as un entraîneur qui nous explique que la mentalité n’est pas bonne et que c’est pour ça qu’il ne joue pas. Et de l’autre côté, tu as des dirigeants qui nous disent que sa mentalité n’est pas bonne, dixit l’entraîneur, mais par contre, il vaut 20-25M€. Si sa mentalité n’est pas bonne et qu’il a fait 10 matchs depuis le début de l’année, il ne vaut pas 25M€. Je ne comprends pas la logique de tout ça. »