C’est fini : La rupture brutale pour un joueur de l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après avoir surpris positivement en début de saison, Robinio Vaz se retrouve aujourd’hui poussé vers la sortie par l’OM suite à l’échec des discussions pour sa prolongation de contrat. Le club phocéen avait pourtant proposé à son joueur de multiplier son salaire actuel par six, avant d’interrompre les discussions.

La saison peut parfois vite basculer pour un joueur. Présenté encore comme un crack par l’OM il y a quelques mois, Robinio Vaz (18 ans) se retrouve aujourd’hui dans une situation délicate après l’échec des négociations pour sa prolongation, ce qui pourrait alors précipiter son départ de la cité phocéenne.

L’OM a dit stop Dans ses colonnes du jour, La Provence revient sur le déroulé des négociations pour la prolongation de Robinio Vaz, encore dans les tuyaux il y a quelques semaines. Mais après plusieurs propositions, permettant au jeune joueur de multiplier son salaire par six, l’OM a décidé de mettre un terme aux échanges « de manière brutale et inattendue », précise le quotidien.