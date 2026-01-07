Ousmane Dembélé - PSG : La signature de folie ?

La rédaction

Le PSG pourrait réaliser un gros coup sur le mercato qui pourrait plaire à Ousmane Dembélé. Le club de la capitale aurait des vues sur Dayot Upamecano, proche du Ballon d’Or 2025 en équipe de France. Le défenseur central de 27 ans présente l’avantage d’être en fin de contrat au Bayern Munich. Le club bavarois préparerait toutefois une grosse offre pour convaincre l’international français de prolonger. Alors est-ce que Dayot Upamecano doit accepter cette proposition ? C’est notre sondage du jour !

Et si le PSG s’attachait les services de Dayot Upamecano à l’issue de la saison ? Le club de la capitale garderait un œil très attentif sur la situation du défenseur central de 27 ans, proche d’Ousmane Dembélé en équipe de France. L’international français voit son contrat expirer en juin prochain au Bayern Munich. Le10Sport.com vous a toutefois révélé en exclusivité que l’ancien du RB Leipzig était favorable à une extension de bail en Bavière.

Le Bayern Munich prépare une grosse offre pour Upamecano Le Bayern Munich préparerait d’ailleurs une offre particulièrement alléchante pour convaincre Dayot Upamecano. Selon la presse allemande, le club bavarois voudrait proposer un contrat de 20M€ par an à l’international français, assorti d’une prime à la signature de 20M€. Une clause libératoire de 65M€ activable dès 2027 devrait également être incluse.