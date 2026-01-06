Transfert d'un champion du monde : Coup de théâtre à l'OM ?

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, Benjamin Pavard ne s’est pas vraiment imposé comme un titulaire indiscutable à l’OM. En l’absence de Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd dimanche contre le FC Nantes (0-2), le champion du monde 2018 a déçu et ses performances sont inconstantes depuis le début de la saison. De quoi remettre en question la levée de son option d’achat l’été prochain ?
Dimanche dernier, l’OM a démarré son année 2026 par une défaite lors de la réception du FC Nantes (0-2), une rencontre que les Olympiens sont terminée à 9 contre 11. Marseille devait faire sans Leonardo Balerdi, malade, et Nayef Aguerd, encore en lice à la CAN avec le Maroc.
Pavard, un cadre qui déçoit
L’OM pouvait tout de même compter sur son champion du monde Benjamin Pavard, qui n’a pas vraiment été à la hauteur. Comme indiqué par RMC Sport, Roberto De Zerbi en attendait bien plus de la part du défenseur âgé de 29 ans, dont les performances sont irrégulières depuis son arrivée à l’OM, même s’il a parfois été frappé de malchance.
L’OM doit décider s’il lèvera son option d’achat
Benjamin Pavard a fait preuve de fébrilité ces dernières semaines et ses performances ne répondent pas aux attentes de Marseille jusqu'à maintenant. Reste à savoir si cela relancera l’avenir de l’international français (55 sélections), prêté par l’Inter Milan, avec une option d’achat estimée à 15M€.