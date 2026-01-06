Transfert d'un champion du monde : Coup de théâtre à l'OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, Benjamin Pavard ne s’est pas vraiment imposé comme un titulaire indiscutable à l’OM. En l’absence de Leonardo Balerdi et Nayef Aguerd dimanche contre le FC Nantes (0-2), le champion du monde 2018 a déçu et ses performances sont inconstantes depuis le début de la saison. De quoi remettre en question la levée de son option d’achat l’été prochain ?

Dimanche dernier, l’OM a démarré son année 2026 par une défaite lors de la réception du FC Nantes (0-2), une rencontre que les Olympiens sont terminée à 9 contre 11. Marseille devait faire sans Leonardo Balerdi, malade, et Nayef Aguerd, encore en lice à la CAN avec le Maroc.

Pavard, un cadre qui déçoit L’OM pouvait tout de même compter sur son champion du monde Benjamin Pavard, qui n’a pas vraiment été à la hauteur. Comme indiqué par RMC Sport, Roberto De Zerbi en attendait bien plus de la part du défenseur âgé de 29 ans, dont les performances sont irrégulières depuis son arrivée à l’OM, même s’il a parfois été frappé de malchance.