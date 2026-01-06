Rupture à l'OM : Un gros joueur veut claquer la porte ?

Alors que l'OM s'est incliné face au FC Nantes ce dimanche en Ligue 1, Pierre-Emile Hojbjerg aurait montré des signes d'agacement. En effet, le milieu de terrain de Roberto De Zerbi se sentirait parfois esseulé et frustré. Par conséquent, Pierre-Emile Højbjerg pourrait se laisser tenter par un transfert à la Juventus.
A la surprise générale, l'OM de Roberto De Zerbi s'est incliné face au FC Nantes ce dimanche. En effet, les Canaris - qui sont classés 16ème sur 18 en Ligue 1 - se sont imposés 2-0 au Vélodrome.
OM : Højbjerg est agacé
D'après les indiscrétions de RMC Sport, Pierre-Emile Højbjerg n'aurait pas du tout digéré cette défaite. A en croire le média français, le milieu de terrain de 30 ans aurait montré quelques signes d'agacement, alors que l'OM est imprévisible cette saison.
OM : Højbjerg est tenté par un transfert à la Juventus
A en croire RMC Sport, Pierre-Emile Højbjerg se sent esseulé, frustré à l'OM ; et ce, parce qu'il évolue parfois dans un système désordonné, avec des milieux de terrain qui manque de fiabilité, à l'exception d'Arthur Vermeeren. Et alors que le club marseillais peine à franchir un cap, l'international danois ne serait pas insensible à l'intérêt de la Juventus. Reste à savoir si l'OM parviendra à retenir son numéro 23.