Rupture à l'OM : Un gros joueur veut claquer la porte ?

Amadou Diawara

Alors que l'OM s'est incliné face au FC Nantes ce dimanche en Ligue 1, Pierre-Emile Hojbjerg aurait montré des signes d'agacement. En effet, le milieu de terrain de Roberto De Zerbi se sentirait parfois esseulé et frustré. Par conséquent, Pierre-Emile Højbjerg pourrait se laisser tenter par un transfert à la Juventus.

A la surprise générale, l'OM de Roberto De Zerbi s'est incliné face au FC Nantes ce dimanche. En effet, les Canaris - qui sont classés 16ème sur 18 en Ligue 1 - se sont imposés 2-0 au Vélodrome.

OM : Højbjerg est agacé D'après les indiscrétions de RMC Sport, Pierre-Emile Højbjerg n'aurait pas du tout digéré cette défaite. A en croire le média français, le milieu de terrain de 30 ans aurait montré quelques signes d'agacement, alors que l'OM est imprévisible cette saison.