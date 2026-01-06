Transfert à l'OM : C'est du sérieux pour cet attaquant !

A la peine à l'OM, Neal Maupay pourrait faire ses valises lors de ce mercato hivernal. En effet, le Pise SC serait déterminé à boucler la signature du buteur de 29 ans avant la fin de cette fenêtre de transferts. Reste à savoir si le club italien parviendra à trouver un accord avec la direction marseillaise.
Avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM, Neal Maupay est devenu indésirable aux yeux de Roberto De Zerbi. Alors que le buteur de 29 ans est resté à Marseille l'été dernier, le coach italien l'a mis au placard pendant de longues semaines, avant de le réintégrer dernièrement.
Mercato : Maupay va quitter l'OM cet hiver ?
Si Neal Maupay a retrouvé l'équipe première de l'OM, il est très loin d'être le premier choix de Roberto De Zerbi dans la hiérarchie des avant-centres. En effet, l'attaquant français est barré par la concurrence de Pierre-Emerick Aubameyang, d'Amine Gouiri et de Robinio Vaz. Ce qui n'a pas manqué d'alerter le Pise SC.
«Pise ne lâche pas Maupay de l'OM»
D'après les indiscrétions d'Eleonora Trotta, divulguées sur son compte X, le Pise SC serait déterminé à s'offrir les services de Neal Maupay lors de ce mercato hivernal. « Pise ne lâche pas Maupay de l'OM », a posté la journaliste d'Il Corriere dello Sport.