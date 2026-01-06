Transfert à l'OM : C'est du sérieux pour cet attaquant !

Amadou Diawara

A la peine à l'OM, Neal Maupay pourrait faire ses valises lors de ce mercato hivernal. En effet, le Pise SC serait déterminé à boucler la signature du buteur de 29 ans avant la fin de cette fenêtre de transferts. Reste à savoir si le club italien parviendra à trouver un accord avec la direction marseillaise.

Avec le retour de Pierre-Emerick Aubameyang à l'OM, Neal Maupay est devenu indésirable aux yeux de Roberto De Zerbi. Alors que le buteur de 29 ans est resté à Marseille l'été dernier, le coach italien l'a mis au placard pendant de longues semaines, avant de le réintégrer dernièrement.

Mercato : Maupay va quitter l'OM cet hiver ? Si Neal Maupay a retrouvé l'équipe première de l'OM, il est très loin d'être le premier choix de Roberto De Zerbi dans la hiérarchie des avant-centres. En effet, l'attaquant français est barré par la concurrence de Pierre-Emerick Aubameyang, d'Amine Gouiri et de Robinio Vaz. Ce qui n'a pas manqué d'alerter le Pise SC.