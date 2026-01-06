Discussions officielles avec Zidane : C'est signé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques semaines, Luca Zidane faisait le choix d'opter pour la sélection algérienne afin de poursuivre sa carrière internationale. Une décision qui a largement été commentée, mais qui s'est pourtant rapidement conclue, toutes les parties étant sur la même longueur d'onde.

Conscient qu'une carrière en équipe de France est impossible depuis bien longtemps, Luca Zidane a décidé de répondre positivement aux avances de la fédération algérienne, ce qui lui permet d'être présent à la CAN qui se déroule actuellement au Maroc. Et le portier de Grenade en deuxième division espagnole n'a pas tardé à accepter l'offre des Fennecs.

Zidane - Algérie : Accord conclu en une semaine En effet, L'EQUIPE raconte que l'année dernière, Vladimir Petkovic, déçu des prestations de son portier Alexis Guendouz, a demandé à son staff de sonder les différentes solutions pour dénicher un nouveau gardien de but. Déjà supervisé dans le passé par les équipes de Djamel Belmadi, l'ancien sélectionneur des Fennecs, Luca Zidane a cette fois convaincu le staff algérien qui a donc rapidement entamé des discussions pour le convaincre. Ce qui a été fait très rapidement puisque le processus de changement de nationalité sportive a été bouclé en moins d'une semaine.