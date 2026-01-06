Discussions officielles avec Zidane : C'est signé !

Il y a quelques semaines, Luca Zidane faisait le choix d'opter pour la sélection algérienne afin de poursuivre sa carrière internationale. Une décision qui a largement été commentée, mais qui s'est pourtant rapidement conclue, toutes les parties étant sur la même longueur d'onde.
Conscient qu'une carrière en équipe de France est impossible depuis bien longtemps, Luca Zidane a décidé de répondre positivement aux avances de la fédération algérienne, ce qui lui permet d'être présent à la CAN qui se déroule actuellement au Maroc. Et le portier de Grenade en deuxième division espagnole n'a pas tardé à accepter l'offre des Fennecs.
Zidane - Algérie : Accord conclu en une semaine
En effet, L'EQUIPE raconte que l'année dernière, Vladimir Petkovic, déçu des prestations de son portier Alexis Guendouz, a demandé à son staff de sonder les différentes solutions pour dénicher un nouveau gardien de but. Déjà supervisé dans le passé par les équipes de Djamel Belmadi, l'ancien sélectionneur des Fennecs, Luca Zidane a cette fois convaincu le staff algérien qui a donc rapidement entamé des discussions pour le convaincre. Ce qui a été fait très rapidement puisque le processus de changement de nationalité sportive a été bouclé en moins d'une semaine.
Zidane fait l'unanimité en Algérie
Et désormais, Luca Zidane fait l'unanimité au sein de la sélection algérienne. « Et surtout, la pression glisse sur lui, comme la pluie sur un K-way. S'il est moins bien sur une relance, il ne gambergera pas sur la prochaine », confie-t-on en interne, selon L'EQUIPE. « Il est simple. Le monde extérieur le traite différemment à cause de son nom, mais il est très humble, très respectueux », se réjouit également son compatriote Ilan Kebbal.