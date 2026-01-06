Exode au PSG, ils vont prendre la porte ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et certains tauliers du vestiaire de Luis Enrique, il se peut que leurs routes se séparent une fois que le rideau tombera sur la saison. La faute à certains cas contractuels délicats avec Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et bien d'autres. Le journaliste Loïc Tanzi a prévenu en direct via Ici Paris, ça risque de bouger l'été prochain.

Le Paris Saint-Germain a vécu la meilleure année de son histoire en 2025. Trophée des Champions, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des champions, Supercoupe d'Europe et Coupe intercontinentale. Un sextuplé historique pour Luis Enrique et ses hommes qui ont également raflé les trophées les plus importants sur le plan individuel avec notamment un Ballon d'or pour Ousmane Dembélé, le Golden Boy pour Désiré Doué et le Ballon d'or africain pour Achraf Hakimi.

«Il y a un turnover d'effectif qui va être très important l'été prochain» Toute cette belle cohésion pourrait cependant prendre fin à l'issue de la saison. A l'été 2026, certaines stars du PSG seraient susceptibles de partir en raison de leurs situations contractuelles comme Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Lucas Hernandez. « Cet été, il y a des gros dossiers de partout. Il y a un turnover d'effectif qui va être très important l'été prochain ». a avancé Loïc Tanzi sur la fréquence radio d'Ici Paris lundi.