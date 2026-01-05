L’OM arrête tout, la rupture qui va faire parler…

Début octobre, l’OM a entamé des discussions avec Robinio Vaz dans l’optique d’une prolongation de deux ans, lui qui est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028. La direction olympienne souhaitait sécuriser l’avenir de son attaquant âgé de seulement 18 ans, mais a subitement stoppé les négociations deux mois plus tard.
Comme son coéquipier Darryl Bakola, Robinio Vaz n’est pas certain d’être toujours à l’OM à la fermeture du mercato hivernal. La volonté du club était pourtant de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2028, mais désormais, un départ au cours du mois de janvier n’est pas à exclure.
Au bout de deux mois, l’OM a stoppé les négociations
D’après les informations de L’Équipe, les discussions dans l’optique d’une prolongation ont commencé en octobre entre l’OM et l’entourage de Robinio Vaz, avant d’être soudainement arrêtées deux mois plus tard. La raison serait des positions trop éloignées entre les prétentions salariales de l’attaquant âgé de 18 ans et ce que lui proposait Marseille.
« Ils doivent avoir faim, sinon ils ne jouent pas »
S’il a joué en Coupe de France juste avant la trêve hivernale, Robinio Vaz n’a plus été utilisé en Ligue 1 depuis le 5 décembre dernier. Dimanche, alors que l’OM était mené au score par le FC Nantes (0-2), Roberto De Zerbi ne l’a même pas fait entrer en jeu. « Si (Darryl) Bakola et Vaz ne jouent pas, c'est que je considère qu'ils ne sont pas en forme pour le faire. Cela n'a rien à voir avec les contrats ou les situations. Je ne vais pas les empêcher de jouer s'ils ne renouvellent pas leur contrat. Ils doivent avoir faim, sinon ils ne jouent pas », a expliqué l’entraîneur de l’OM après la rencontre.