L’OM arrête tout, la rupture qui va faire parler…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Début octobre, l’OM a entamé des discussions avec Robinio Vaz dans l’optique d’une prolongation de deux ans, lui qui est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2028. La direction olympienne souhaitait sécuriser l’avenir de son attaquant âgé de seulement 18 ans, mais a subitement stoppé les négociations deux mois plus tard.

Comme son coéquipier Darryl Bakola, Robinio Vaz n’est pas certain d’être toujours à l’OM à la fermeture du mercato hivernal. La volonté du club était pourtant de prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en juin 2028, mais désormais, un départ au cours du mois de janvier n’est pas à exclure.

Au bout de deux mois, l’OM a stoppé les négociations D’après les informations de L’Équipe, les discussions dans l’optique d’une prolongation ont commencé en octobre entre l’OM et l’entourage de Robinio Vaz, avant d’être soudainement arrêtées deux mois plus tard. La raison serait des positions trop éloignées entre les prétentions salariales de l’attaquant âgé de 18 ans et ce que lui proposait Marseille.