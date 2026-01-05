De Zerbi lâché à l’OM : C’est terminé !

Axel Cornic

Devenu un cadre de l’Olympique de Marseille en seulement une saison, Pierre-Emile Højbjerg pourrait bien faire ses valises. C’est en tout cas ce que voudrait la Juventus, qui selon la presse italienne serait prête à tout pour l’arracher à Roberto De Zerbi lors de ce mercato hivernal, afin de l'offrir à Luciano Spalletti.

Le début du mercato commence très fort pour l’OM, qui va devoir résister pour garder l’un de ses meilleurs éléments. Depuis plusieurs semaines déjà, la presse italienne assure que la Juventus souhaiterait s’attacher les services de Pierre-Emile Højbjerg, titulaire indiscutable depuis son arrivée à Marseille en 2024. Mais c’est sans compter sur Roberto De Zerbi...

« On ne va se priver d'aucun joueur important de notre effectif » Car l’entraineur de l’OM, n’a aucune intention de se séparer de l’un de ses plus fidèles soldats. Et il a reçu un soutien de poids, en la personne de son président ! « Il n'y a pas de discussion. Nous avons une position ferme, on ne va se priver d'aucun joueur important de notre effectif » a déclaré Pablo Longoria. « Il n'y a rien et il n'y a aucune possibilité que Pierre puisse partir. Je ferme complètement la porte ».