66M€ : Le PSG dit non pour ce transfert !

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a bouclé le transfert d'Illia Zabarnyi. En effet, le club de la capitale a trouvé un accord à hauteur de 66M€ (bonus compris) avec la direction de Bournemouth. Alors qu'Illia Zabarnyi est à la peine depuis le début de saison, le PSG ne compterait en aucun cas lui trouver un remplaçant dès cet hiver.
Lors de la saison 2024-2025, Illia Zabarnyi a régalé Bournemouth. Ce qui n'a pas échappé au PSG. En effet, l'écurie rouge et bleu a fait le nécessaire pour s'attacher les services de l'international ukrainien.
Mercato : Le PSG refuse de remplacer Zabarnyi
Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a lancé une offensive à hauteur de 66M€ (bonus compris) pour recruter Illia Zabarnyi. Une proposition acceptée par Bournemouth. Toutefois, le défenseur central de 23 ans est en grande difficulté depuis son arrivée à Paris. Malgré tout, à en croire Dominique Sévérac, le PSG n'aurait nullement l'intention de dénicher le successeur d'Illia Zabarnyi dès cet hiver.
«Zabarnyi n'est pas grillé, on lui laisse une année entière pour s'installer»
« Zabarnyi, on en parle ou pas ?! Le staff du PSG ne va-t-il pas déjà lui chercher un successeur ? Non parce que le football ne marche pas comme ça. Les décideurs ne sont pas dans la culture de l'instant comme les journalistes ou les supporters. Ils attendent, ils regardent, ils sont patients. Six mois après son arrivée, Zabarnyi n'est pas grillé et on ne lui cherche pas de successeur. On lui laisse une année entière pour s'installer », a affirmé Dominique Sévérac, journaliste du Parisien, lors d'un tchat avec des internautes.