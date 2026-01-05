66M€ : Le PSG dit non pour ce transfert !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a bouclé le transfert d'Illia Zabarnyi. En effet, le club de la capitale a trouvé un accord à hauteur de 66M€ (bonus compris) avec la direction de Bournemouth. Alors qu'Illia Zabarnyi est à la peine depuis le début de saison, le PSG ne compterait en aucun cas lui trouver un remplaçant dès cet hiver.

Lors de la saison 2024-2025, Illia Zabarnyi a régalé Bournemouth. Ce qui n'a pas échappé au PSG. En effet, l'écurie rouge et bleu a fait le nécessaire pour s'attacher les services de l'international ukrainien.

