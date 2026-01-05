Transfert à 66M€ : Fiasco au PSG, l'énorme punchline !

Transféré pour une somme proche de 66M€ (bonus compris) l'été dernier, Illia Zabarnyi est à la peine depuis son arrivée au PSG. Interrogé sur les difficultés du défenseur central ukrainien, Maxime Chanot - ancien pensionnaire du Stade de Reims - a mis en lumière toutes ses lacunes.
Très performant sous les couleurs de Bournemouth la saison dernière, Illia Zabarnyi a alerté la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont formulé une offre d'environ 66M€, bonus compris, pour le recruter. Une offensive qui a fait mouche.
Zabarnyi vit un calvaire au PSG
Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Illia Zabarnyi n'a jamais vraiment réussi à s'adapter à ses nouvelles couleurs. En effet, le défenseur central de 23 ans peine à évoluer à son meilleur niveau sous la houlette de Luis Enrique. Ce qui n'a pas échappé à Maxime Chanot, ancien pensionnaire du Stade de Reims.
«Il arrive d’Angleterre, pas de Venus ou de Saturne»
« Illia Zabarnyi ? Le dernière match de CDF contre Vendée, il a pris des sprints dans le dos. On me parle d’adaptation, mais il jouait contre des joueurs de N3. Je veux bien que la France soit différente de l’Angleterre, quoi que, mais encore une fois, il arrive d’Angleterre, pas de Venus ou de Saturne, ça reste du foot. Quand tu vois comment il est en difficulté à chaque fois qu’il y a un ballon dans son dos, pour le prix qu’ils ont mis dessus… Il a une marge de progression, car il est encore jeune, mais l’adaptation, ça fait six mois qu’on en entend parler », a pesté Maxime Chanot, présent dans l'émission l'After Foot (RMC Sport) ce dimanche soir.