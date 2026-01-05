Transfert à 66M€ : Fiasco au PSG, l'énorme punchline !

Amadou Diawara

Transféré pour une somme proche de 66M€ (bonus compris) l'été dernier, Illia Zabarnyi est à la peine depuis son arrivée au PSG. Interrogé sur les difficultés du défenseur central ukrainien, Maxime Chanot - ancien pensionnaire du Stade de Reims - a mis en lumière toutes ses lacunes.

Très performant sous les couleurs de Bournemouth la saison dernière, Illia Zabarnyi a alerté la direction du PSG. A tel point que les hautes sphères parisiennes ont formulé une offre d'environ 66M€, bonus compris, pour le recruter. Une offensive qui a fait mouche.

Zabarnyi vit un calvaire au PSG Arrivé au PSG lors du dernier mercato estival, Illia Zabarnyi n'a jamais vraiment réussi à s'adapter à ses nouvelles couleurs. En effet, le défenseur central de 23 ans peine à évoluer à son meilleur niveau sous la houlette de Luis Enrique. Ce qui n'a pas échappé à Maxime Chanot, ancien pensionnaire du Stade de Reims.