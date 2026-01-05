Mbappé, Neymar... Le transfert de rêve au PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ayant joué pendant 5 saisons au PSG, Juan Bernat avait été recruté par le club de la capitale en 2018, débarquant alors en provenance du Bayern Munich. A Paris, l'Espagnol a pu côtoyer certaines des plus grandes stars du football. Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi... Bernat ne l'a pas caché, ça a été un rêve pour lui.

Le PSG a décidé de changer sa stratégie, désormais, le bling-bling est terminé. Il n'est plus question de dépenser des sommes folles pour attirer de grandes stars comme ce qui a été fait par le Qatar ces dernières années. Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé... Le PSG ne regardait pas à la dépense. Le vestiaire parisien était alors rempli de stars, pour le plus grand bonheur de Juan Bernat.

« Un footballeur ne peut pas rêver mieux » Ayant fréquenté le vestiaire du PSG de 2018 à 2023, avant d'enchainer les prêts, Juan Bernat avait des étoiles dans les yeux au milieu de ces stars. « C'était comment d'entrer dans le vestiaire du PSG où les stars étaient partout ? C'était un honneur, sincèrement. Un footballeur ne peut pas rêver mieux, car partager le quotidien avec ce genre de joueurs vous fait progresser. Chaque entraînement était une expérience extraordinaire. Mais pas seulement parce que j'avais Messi, Mbappé ou Neymar comme coéquipiers. Pouvoir travailler avec Marco Verratti, par exemple, était un privilège ; quels footballeurs exceptionnels ! », a raconté l'Espagnol pour AS.