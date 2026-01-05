Signature à l'OM : Sous le charme, Benatia lâche une grande annonce !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l'Olympique de Marseille, le mi-parcours de la saison de Ligue 1 s'est soldé par une défaite à domicile face au FC Nantes dimanche (0-2). Néanmoins, Medhi Benatia se disait confiant pour la seconde partie de l'exercice en interview avec Sky Sport avant le coup d'envoi. D'ailleurs, il évoque une véritable love story entre Roberto De Zerbi et l'OM.

Le comité directeur de l'Olympique de Marseille a confié les rênes de l'équipe première à Roberto De Zerbi de manière officielle le 29 juin 2024. Depuis, le coach italien dispose du soutien inconditionnel du président Pablo Longoria ainsi que du directeur du football qu'est Medhi Benatia. Et ce, bien que les résultats ne soient pas toujours au rendez-vous comme cela fut le cas dimanche à l'Orange Vélodrome lors de la visite du FC Nantes.

«De Zerbi c’est une chance de l’avoir» Les Nantais ont battus les Marseillais qui ont terminé le match à 9 contre 11 en s'inclinant sur le score de 2 buts à 0. Avant le coup d'envoi, Medhi Benatia avait accordé une interview à Sky Sport en faisant part de son coup de coeur pour Roberto De Zerbi. « De Zerbi c’est une chance de l’avoir. Il a un cœur énorme et il est très aimé à Marseille, que ce soit de la part des joueurs que des supporters. Travailler avec est un vrai plaisir ».