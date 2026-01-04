45M€ : Le gros transfert qui va régaler le PSG ?

Pierrick Levallet

Si le PSG n’a pas pas prévu d’être actif sur le mercato cet hiver, les choses devraient être différentes l’été prochain. Le club de la capitale préparerait déjà son recrutement, et aurait notamment coché le nom de Yan Diomandé sur sa liste. Les Rouge-et-Bleu pourraient d’ailleurs profiter d’un éventuel transfert de Maghnes Akliouche pour avoir la voie libre pour l’ailier du RB Leipzig.

Cet hiver, le PSG ne va pas se montrer très actif sur le mercato. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que les dirigeants parisiens comptaient terminer la saison avec le même effectif qu’au 1er septembre. En revanche, le club de la capitale préparerait déjà son recrutement pour l’été prochain. Les champions d’Europe 2025 auraient même activé une piste en Bundesliga.

Le PSG cible Yan Diomandé Le PSG ciblerait en effet Yan Diomandé. Du haut de ses 19 ans, l’international ivoirien fait sensation avec le RB Leipzig (7 buts et 4 passes décisives en 16 matchs). Son profil aurait tapé dans l’oeil des Rouge-et-Bleu, qui suivraient son évolution de près. Mais le PSG ne serait pas vraiment seul sur le coup.