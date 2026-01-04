Achraf Hakimi : C’est terminé au PSG !

Pierrick Levallet

La grave blessure d’Achraf Hakimi a soulevé une question importante : le PSG doit-il recruter un nouveau latéral droit sur le mercato cet hiver ? Le club de la capitale a fini par trouver la réponse. Avec Warren Zaïre-Emery qui s’est révélé comme une solution viable à ce poste, les dirigeants parisiens n’auraient l’intention de recruter personne pour suppléer l’international marocain.

Début novembre, le PSG a appris une terrible nouvelle. Victime d’un tacle très appuyé de Luis Diaz contre le Bayern Munich en Ligue des champions, le latéral droit de 27 ans s’était gravement blessé. Et son absence a soulevé une grande question : est-ce que le club de la capitale doit recruter un joueur pour le suppléer cet hiver ? Les Rouge-et-Bleu ont mis un terme au débat.

Le PSG ne recrutera pas d'autre latéral droit Comme le rapporte SPORT, le PSG n’a pas l’intention de recruter un nouveau latéral droit pour servir de doublure à Achraf Hakimi. L’émergence de Warren Zaïre-Emery à ce poste a conduit la formation parisienne à prendre cette décision. Luis Enrique devrait miser sur le joueur de 19 ans pour faire souffler l’international marocain.